花旗：稅改通過讓蘋果有40%可能收購Netflix

花旗分析師 Jim Suva 和 Asiya Merchant 表示，由於美國總統川普的企業稅改法案已經通過，蘋果公司 (AAPL-US) 將有 40% 的可能收購 Netflix (NFLX-US)。

企業所得稅的減免，以及對企業一次性將海外儲存現金返還不課徵大幅稅賦，這將使蘋果公司有更大的現金能量收購新公司。蘋果目前擁有大約 2520 億美元的現金，其中大部分是在外國的司法管轄區，之前因高額稅賦而未能匯回美國。

Suva 和 Merchant 在 12 月寄給客戶的一份說明中列出了潛在的蘋果併購目標。他們認為 Netflix 是蘋果公司最可能收購的公司：