夫婦任家扶志工12年 要做到做不動為止

（中央社記者陳朝福高雄2日電）陳人毓、范姜秀錦夫婦擔任志工12年，服務時數超過1500小時，隨著服務時數與經驗不斷累積，對每一次的服務仍不馬虎，夫婦倆也要做到做不動為止。

陳人毓夫婦民國95年起擔任南高雄家扶中心的志工，今天憶起十多年前就有擔任志工服務人群的想法，在朋友的邀約下進入家扶中心集愛志工隊服務。今年榮獲高雄市政府志工表揚金質獎。

范姜秀錦表示，見證受扶助的家庭與兒少成長，同時對家扶中心的認同與投入有增無減，希望社會大眾也能看見家扶的貢獻。

陳人毓夫婦以前在職場上都是中階主管，但擔任志工的工作無所不包，有園遊會擺攤、交通管制、縫傘、舞蹈、短劇表演、托兒服務和課後輔導等，行政服務工作也參與，被中心的社工豎大拇指讚服務態度虛懷若谷且充滿親和力。