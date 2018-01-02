有創意 紐西蘭民眾築島躲跨年飲酒禁令

（中央社威靈頓2日綜合外電報導）由於紐西蘭科羅曼德（Coromandel）半島在今年跨年期間禁止公開飲酒，一群紐西蘭民眾遂在沿海的泰魯瓦（Tairua）河口附近建造一座沙島，以富創意方式避開禁令。

英國廣播公司（BBC）報導，民眾桑德斯（DavidSaunders）將這座沙島的照片發布到當地臉書（Facebook）社團「泰魯瓦ChitChat」的動態網頁上。他受訪時說：「能見到一些紐西蘭人享受一點小樂趣，這很不錯。」

媒體報導，這群人趁去年12月31日退潮時築起沙島，隨後在上面擺放野餐桌和存放飲料的小冰箱。當地人開玩笑說，因沙島位在公海，所以這群人不受官方飲酒禁令限制。違反禁令者面臨250紐幣（約新台幣5232元）罰款或遭到逮捕。