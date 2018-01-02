有創意 紐西蘭民眾築島躲跨年飲酒禁令

（中央社威靈頓2日綜合外電報導）由於紐西蘭科羅曼德（Coromandel）半島在今年跨年期間禁止公開飲酒，一群紐西蘭民眾遂在沿海的泰魯瓦（Tairua）河口附近建造一座沙島，以富創意方式避開禁令。
英國廣播公司（BBC）報導，民眾桑德斯（DavidSaunders）將這座沙島的照片發布到當地臉書（Facebook）社團「泰魯瓦ChitChat」的動態網頁上。他受訪時說：「能見到一些紐西蘭人享受一點小樂趣，這很不錯。」
媒體報導，這群人趁去年12月31日退潮時築起沙島，隨後在上面擺放野餐桌和存放飲料的小冰箱。當地人開玩笑說，因沙島位在公海，所以這群人不受官方飲酒禁令限制。違反禁令者面臨250紐幣（約新台幣5232元）罰款或遭到逮捕。
紐西蘭網站stuff.co.nz報導，這群人在沙島上邊喝酒邊觀賞煙火度過跨年夜。直到1日上午這座島還在原地。
不過，地方當局似乎輕鬆看待對群人的創舉。當地警察隊長凱利（John Kelly）表示：「他們的想法很有創意，如果我早知道，很可能還會加入他們。」
「紐西蘭前鋒報」（New Zealand Herald）報導，知名社區活動主辦單位Noddy Watts則表示，這項飲酒禁令沒奏效，只導致許多人被捕。警方這麼做是為了「解決青少年酒醉問題」，但「那不是他們該負責的，那是家長的責任」。（譯者：中央社張正芊）1070102