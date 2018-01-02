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中央社

蔡其昌邀企業贊助 興大附農獲53雙棒球鞋

中央社2018/01/02 17:19
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）國立興大附農棒球隊近年來表現優異，但因經費缺乏，球員們穿著補丁、開口笑的球鞋練習，立法院副院長蔡其昌邀企業贊助53雙釘鞋，球員們開心直呼「以後可以跑得更快了」。

球場上，球員們頂著豔陽練球，但腳上所穿的球鞋卻是東一塊、西一塊的補丁，有的甚至都還開口笑。蔡其昌日前得知，邀鑽石運動用品集團協助，今天捐贈53雙釘鞋，價值新台幣10萬元給國立中興大學附屬台中高農棒球隊，期盼可以提升球員的戰鬥力。球員們一拿到新的球鞋，小心翼翼捧在手上，開心直呼「以後可以跑得更快了」。

興大附農校長蔡孟峰表示，棒球隊105年奪下中信盃黑豹旗錦標賽亞軍，去年參加玉山盃棒球菁英錦標賽獲得季軍，表現雖然亮眼但因經費拮据，球員們得在艱苦的環境下練習。

興大附農棒球隊教練廖宏淵指出，球隊的基礎訓練器材、出賽經費每年需200萬元，除政府補助外，僅能仰賴企業、校友支持。

立委張廖萬堅指出，台中市政府雖有「棒球菁英專案」的經費補助，但興大附農因隸屬國立並不在補助名單內，經費的補助又較其他學校的棒球隊拮据。

蔡其昌表示，希望打造台中市為棒壘之都，除硬體設備要加強，軟體設備也相當重要，捐贈釘鞋是第一步，未來會一項一項補齊，盼能培育更多優秀的選手。1070102

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