胖女人容易得乳癌　更年期後風險更高

在台灣，乳癌是婦女癌症發生率的第一位，死亡率排名第4位，外科醫師張容蓉指出，婦女乳癌的高發生率成因錯綜複雜，研究顯示先天的遺傳與後天的生活型態，皆高度影響乳癌的好發機率，台灣婦女對於乳癌更應該提高警戒與力行生活的改善。

乳癌是婦女族群最常發生的癌症疾病，根據WHO統計，全球乳癌的新增速度非常快，平均每20秒全球就有1名婦女被診斷罹患乳癌，像是2012年有167萬名婦女為乳癌新增病患，佔當年全球所有癌症的四分之一。

研究分析，肥胖除了增加血液循環中的雌激素（Estrogen）濃度，加速乳癌細胞繁殖、增生，也帶動增加體內芳香環酶（Aromatase）的活性，進而讓體內雄性激素轉化成雌激素，激化乳腺組織的癌化。另外，過重婦女及高碳水化合物飲食也容易激發類胰島素生長因子（IGF－1）分泌，類胰島素生長因子會與血液中的蛋白質結合並刺激雌激素的增加，進一步刺激乳癌等腫瘤的發生。

張容蓉提醒，體重過重的肥胖婦女在停經後尤應提高警戒，更年期後大量雌激素來自脂肪組織，可能因此提高、加速乳癌之繁殖。美國的一項長期研究發現，肥胖婦女的雌激素平均濃度比苗條婦女高出約50至219%，肥胖婦女每增加一個單位的BMI，罹患乳癌的風險就會增加約18%；此外，肥胖婦女更年期後被診斷得到乳癌的風險，也會比未增加體重的女性高出一倍。

張容蓉表示，基因檢測可以讓民眾更了解自己的風險狀況，提高對自身高風險疾病的警覺性，雖然目前尚無法治療基因缺陷，但仍可積極篩檢預防，且並不是帶有這些基因就一定會罹癌，呼籲民眾毋須過分憂慮恐慌。張容蓉也提供預防乳癌7大要點：（一）定期做乳房篩檢、（二）自我檢查提高警覺、（三）積極進行體重管理、（四）一周至少運動30分鐘以上、（五）飲食健康、（六）控制飲酒量、（七）限制更年期的賀爾蒙治療。