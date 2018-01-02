〈車市〉去年10大熱銷車款出爐 全是日系車、一半是

2017 年車市買氣強強滾，新車掛牌數超乎預期突破 44 萬台大關，更創 12 年來新高，和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 是最大贏家，綜觀銷售前 10 大乘用車款，TOYOTA 就有 5 台車款進榜，且包辦了前 3 名；就趨勢來看，10 大銷售車款有 5 是休旅車，成為車市另一大主流趨勢。

而榜上第 2 是日系進口車款 RAV4，全年銷量達 22440 台，已連續 7 年拿下 SUV 級距第 1 名，且為連 9 年穩居進口車銷售冠軍。

而和泰車於 2016 年底全新導入的車款 SIENTA 後，今年以來以「最貼心的休旅車」為訴求逐漸打開市場，去年熱銷 14577 台，不僅搶下車市銷售第三名寶座，更榮獲國產休旅車銷售冠軍。

由於去年 9 月 1 日起，除了一般四門小客車外，包括 SUV、MPV 只要採客車認證即可作為計程車用途，SIENTA 已逐漸接上 Wish 的銷售缺口，和泰車總經理蘇純興表示，SIENTA 去年一整年來已完整承接喜愛 WISH 車主的換車需求。

進入 2018 年後，和泰車大幅升級 SIENTA 安全配備，包括 7 人座車型全面升級標配 6SRS 氣囊，1.8L 5 人座車型也升級標配 4SRS 氣囊，蘇純興樂觀看待此車款的買氣將持續發酵，成為 TOYOTA 品牌成長的另一大動能。

此外，LEXUS 旗下的 SUV 車款 RX、NX 車系於去年熱賣， RX 合計全年共登錄 4914 台，穩居豪華 SUV 的霸主地位，甫於 10 月改款全新上市的 NX 車系累計約 3 個月已接單超過 3000 張，開出銷售紅盤，雖年底前供應不及，但全年登錄達 3809 台，年增幅 33.8%。

和泰車代理的 TOYOTA 和 LEXUS 兩大品牌去年總登錄台數共 128084 台，市占率 28.8%，蟬聯台灣車市龍頭寶座 16 年。