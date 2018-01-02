品冠透露接班人　非他們二位莫屬

已經在去年12/27發行全新專輯《言外之意》的情歌天王品冠，這次加盟海蝶音樂後的新作品，不管在聽覺及視覺上，都展現旺盛的新氣象及企圖心，並在今（2）日舉行記者會，他被問出道多年有無要花時間培養新人或接班人，品冠表示：｢由於剛加入新公司，短時間還沒有這個想法，因為今年自己的工作是滿檔的狀態，接下來好幾首影視的主題曲或插曲即將陸續曝光。」
不過他也透露，未來如果真的要培養，可能會想多花一點時間陪小孩去上音樂課，把孩子當作是自己接班人比較實際。而目前一對子女已經長大不少，問品冠對於他們未來如果想加入演藝圈，會有什麼想法？他表示：｢不會排斥，現在已經有讓他們去上音樂啟蒙課，都很喜歡。以後的事順其自然，愛音樂始終是好事。」
在聯訪時，品冠還傳授了一些「生子」妙方，他開玩笑說：｢『撇步』應該是用『念力』！哈哈！其實我跟老婆在生第一胎時，沒有任何設想，結果知道是男生時，老婆有點失望，因為她想生女生。在懷第二胎時照超音波，有一度疑似是男生，當時老婆有點崩潰，那時候我們就一直祈禱。後來產檢後，確定是女生，她開心死了！我想無論是宗教或是信念，心誠則靈。」
▲梁靜茹(右)現身站台，並與品冠合唱〈明明很愛你〉。（圖／記者林調遜攝，2018.1.2）
而問品冠目前要工作、照顧家人、又要陪孩子，體力如何維持？他自豪地表示：｢我目前還沒有初老的症狀，而且我自覺不輸小齊哥（任賢齊），體力滿好的！像我今天8點就起床跑步，保持一個最好的狀況，所以固定的運動很有效。之前我喝『防彈咖啡』很有效，而且一喝最少維持3個禮拜，加上運動，糖跟澱粉全戒掉，這樣就瘦了3公斤。」