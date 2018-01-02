品冠透露接班人　非他們二位莫屬

已經在去年12/27發行全新專輯《言外之意》的情歌天王品冠，這次加盟海蝶音樂後的新作品，不管在聽覺及視覺上，都展現旺盛的新氣象及企圖心，並在今（2）日舉行記者會，他被問出道多年有無要花時間培養新人或接班人，品冠表示：｢由於剛加入新公司，短時間還沒有這個想法，因為今年自己的工作是滿檔的狀態，接下來好幾首影視的主題曲或插曲即將陸續曝光。」

不過他也透露，未來如果真的要培養，可能會想多花一點時間陪小孩去上音樂課，把孩子當作是自己接班人比較實際。而目前一對子女已經長大不少，問品冠對於他們未來如果想加入演藝圈，會有什麼想法？他表示：｢不會排斥，現在已經有讓他們去上音樂啟蒙課，都很喜歡。以後的事順其自然，愛音樂始終是好事。」