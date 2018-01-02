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中央社

推桃園綠能屋頂建設 市府放寬補助上限

中央社2018/01/02 17:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）響應政府推動能源轉型，增加再生能源比例政策，桃園市近年來努力推動屋頂型太陽能光電，今年除編列新台幣2500萬元經費，補助上限更增加至99萬元，希望藉此鼓勵民眾支持綠能。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，市府從104年起編列相關經費補助建置太陽光電，今年除編列2500萬元經費，每件申請案補助金額上限，更由去年的51萬元增加至99萬元，希望透過補助計畫增加誘因，鼓勵民眾設置再生能源設備，受理補助申請時間從今天開始至8月31日下午5時為止。

經濟發展局長朱松偉表示，桃園市從104至106年持續辦理「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，補助民眾及團體於合法建築物上設置太陽光電設施，3年共補助103件案場，總設置容量達6872.03 kW，預估年發電量約672萬度，可供應約1800戶家庭年用電量，年減碳量約3500公噸。

朱松偉指出，市府除補助私有屋頂建置，也在公有屋頂、垃圾掩埋場等設施打造太陽光電，更於新屋區農業博覽會園區內設置光電走廊、光電樹及全台第一口光電埤塘等，希望市民、企業與市府共同努力，一同打造桃園成為低碳綠色城。

政策施行第一天就來排隊申請的陳先生表示，自己相當認同綠能政策，先前就曾主動詢問相關太陽能發電設施，如今有了政府的補助，更強化他支持綠能的決心，也期望透過自己的身體力行，教育家中的小朋友一起支持綠色能源。1070102

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