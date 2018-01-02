台東海山寺再接手元宵遶境

（中央社記者盧太城台東縣2日電）民國68年因匪諜案「封山」退出台東元宵節陣頭遶境活動的海山寺，今天宣布再度接手承辦今年的元宵節神明遶境活動。
台東元宵節重頭戲神明遶境活動，已是全國矚目活動，往年都是台東天后宮承辦，但因這幾年經常發生隊伍脫序、家將惹事，天后宮又無執法權力，因此從去年起不願再承辦。
去年元宵節活動，由台東市長張國洲號召陳志峰等縣議員合辦，今年陳志峰等人無意再接辦。超過一甲子的台東神明遶境活動面臨停辦窘境。
海山寺今天發布訊息，願意接手承辦今年的元宵節陣頭遶境活動。活動主辦人李家銘表示，日前天后宮董事會決議不再續辦元宵繞境活動，讓台東縣民相當錯愕與失望。台東縣佛教會理事長、海山寺住持紹弘長老尼為了文化得以延續，決定扛起重責大任，承辦今年元宵繞境的活動。
紹弘長老尼表示，希望能藉由這個活動為台東帶來大量觀光人潮，創造台東觀光產業商機，目前籌備小組正積極籌備中，將擇期召開記者會，正式對外宣佈今年元宵活動規劃。
台東神明遶境活動緣由於民國22年台東唯一由政府興建的「官廟」–天后宮喬遷落成典禮，為祈求國泰民安，於是舉辦天后宮媽祖遶境活動，後來延續每年的元宵節，天后宮都會舉辦神明遶境祈福。
直到民國43年國軍徵用天后宮當「教養院」安置傷兵，因此停辦媽祖遊行活動，改由海山寺接手。
海山寺接手後，正逢政府「整軍備戰」時期，因此將遊行定調為「軍民同歡」，改為花車遊行，軍人、營區、駐守在台東的中央單位、地方政府機關都有裝置華麗的花車遊行，營造普天同慶的喜洋洋氣氛。
民國68年爆發「吳泰安和余登發」匪諜案，吳泰安曾經在海山寺擺攤算命，結識海山寺的住持釋修和師父(李榮和)，結果台東地區包括釋修和、陳文雄、高金子等人捲入匪諜案；當時地方聲音，「佛門乃清靜之地」，海山寺於是「封山」內修，將負責花車遊行的活動交回天后宮。
天后宮去年宣布停止承辦，海山寺再度接手主辦，傳承文化。1070102