〈房產〉拉尾盤 台北市去年12月買賣移轉棟數創17

根據各都公布的買賣移轉棟數資料顯示，2017 年 12 月的買賣移轉棟數六都合計為 1.92 萬棟，月增 2.1%、年增幅 1.5% 左右，六都之中以台北市的表現最佳，12 月買賣移轉棟數 2553 棟，是近 17 個月以來的單月新高，月增 23.9% 且年增 17.2%，主要行政區以文山區的移轉竄升至第一名。

而台北市 2017 年的買賣移轉約為 2.3 萬棟，相較於 2016 年的 2.15 萬棟，年增率達 9.1%。

而根據統計顯示，台北市、台中市與台南市，2017 年 12 月的移轉棟數都是年和月變動雙雙正成長的區域，2017 年六都移轉棟數約為 20.39 萬棟，較 2016 年的 18.22 萬棟明顯量增 11.8%，2017 年是近 4 年以來首度移轉棟數轉為年度正成長。