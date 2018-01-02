保健食品元旦新制　加註警語防與藥品搞混

許多國人有服用維他命等健康食品的習慣，以為「沒病強身」、「有病治病」，不少人因此延誤治療。為此，食藥署公告「健康食品應加標示事項」，依健康食品產品型態不同，標示藥品區隔、保健用途，並標示食用量等醒語。

食藥署食品組組長潘志寬表示，自107年1月1日起，膠囊及錠狀等健康食品產品必須在「注意事項」加註警語「本產品非藥品，供保健用，罹病者仍需就醫」。

潘志寬指出，膠囊及錠狀劑型的健康食品，從外觀看來，與一般藥品差不多，很容易讓民眾搞混，以為自己已經服用藥物，因此，有必要在外包裝上加註警語。