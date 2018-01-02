NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
生活總覽3C科技星座算命健康醫藥媽媽保健抗老關鍵力粉樂 NOW
即時跑馬燈海生館推語音導覽　數位化個人服務萬和宮新增獎助學金　助弱勢家庭理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

保健食品元旦新制　加註警語防與藥品搞混

生活中心／綜合報導2018/01/02 17:43
▲食藥署公告「健康食品應加標示事項」，依健康食品產品型態不同，標示藥品區隔、保健用途，並標示食用量等醒語。（圖／ingimage）
▲食藥署公告「健康食品應加標示事項」，依健康食品產品型態不同，標示藥品區隔、保健用途，並標示食用量等醒語。（圖／ingimage）

許多國人有服用維他命等健康食品的習慣，以為「沒病強身」、「有病治病」，不少人因此延誤治療。為此，食藥署公告「健康食品應加標示事項」，依健康食品產品型態不同，標示藥品區隔、保健用途，並標示食用量等醒語。

食藥署食品組組長潘志寬表示，自107年1月1日起，膠囊及錠狀等健康食品產品必須在「注意事項」加註警語「本產品非藥品，供保健用，罹病者仍需就醫」。

潘志寬指出，膠囊及錠狀劑型的健康食品，從外觀看來，與一般藥品差不多，很容易讓民眾搞混，以為自己已經服用藥物，因此，有必要在外包裝上加註警語。

至於膠囊及錠狀以外的健康食品產品，應在外包裝標示「本產品供保健用，請依建議攝取量食用」字樣。所有加註事項應與底色不同，方便消費者區別。

潘志寬指出，這項標示新制從107年1月1日上路，在法規生效日前，取得健康食品許可證者，緩衝期至108年6月30日，換句話說，產品於108年7月1日起製造者，都必須依規定標示。

新制上路，健康食品如未依規定標示，涉及違反健康食品管理法13條，依第23條可處新臺幣3萬以上、15萬以下罰鍰。

除了健康食品標示之外，107年1月1日起還有3項新制上路，包括業者實施追溯追蹤、輸台貝類檢證及水產品乳製品納入實施系統性查驗等措施，以保障消費者權益。

潘志寬說，保障民眾食用安全，明年起，輸台食用貝類產品應檢附含有捕撈或養殖地資訊的官方衛生證明文件，才能申報驗證。提醒食品業者留意新制規定，請勿觸法。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字健康食品標示警語食藥署
基因療法未來可望預防阿茲海默症

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan