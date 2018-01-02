《食禪》菜譜立體化　鶯歌新旺集瓷上菜啦

張慰慈在各場合談「食禪」時，便不斷宣揚「自己動手做料理，一點也不難」的觀念，更是傳達愛、凝聚家人親友感情的最佳方式；不僅於暑假期間開設「食禪」的學堂，將食德理念從文字閱讀轉化成生活中的實踐，更進一步與鶯歌的新旺集瓷合作，把《食禪》書中的菜譜立體化，設計「暖心料理」，要讓大眾發現家庭料理可很簡單又豐盛，食德理念就在每一餐的日常中。

2017年開春以《食禪》一書帶起「讓愛進到食物」的心風潮，作者張慰慈在臉書成立「慰慈老師的旅人廚房」粉絲專頁，推廣食德的理念；此外，更與新旺集瓷合作，散播「食當季、食當地」、「快煮慢食」的理念。

新旺集瓷品牌總監吳佳樺表示，陶瓷作品不只是精緻的工藝，還是生活中隨時隨地可使用的美好與幸福記憶；這次在新旺集瓷品牌月的期間，邀請張慰慈把《食禪》書中的各式菜譜，設計成暖心料理，結合各地小農所提供的無毒健康、當季食材，融入「食禪」的生活主張，輔以細膩的處理程序，創造不同層次的飲食感受，強調「當地、當季、好味道」，健康與美味兼具，為新的一年充滿元氣。

「慰慈老師的旅人廚房」說，嘗鮮就是食當季，食當地則能減少食物因運送過程而產生的腐敗浪費，葷食餐盒中的主菜為馬鈴薯燒肉，張慰慈以古早味烹調帶出好食材的「真面目」，搭配自然農法栽種的時令蔬菜；素食餐盒以少見的拌飯為主，精選各項有機蔬菜與菌菇，加上宜蘭無毒認證的糙米，僅以鹽巴簡單調味，配菜是非機改黃豆製成的油豆腐醬燒，及自然農作的時令蔬菜。

張慰慈認為，好吃的素食，只需選用好食材以及適當的烹調方式，就能讓人滿足，希望素食者能感受到她製作時澎湃的心意，也鼓勵尚未吃慣素食的朋友來換個口味嚐試一下；另為推廣「食禪」的理念給，1月20日的下午1點在鶯歌新旺集瓷，現場示範家庭料理如何簡單上手又有變化，最重要的是，「如何讓愛進到食物中」，培養照顧自己和家人的能力，讓在家用餐變成快樂時光！