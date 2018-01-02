7旬老翁被騙兒遭綁 警民合作破解騙局

警方獲報後，立即指派警員張少華趕赴現場了解案情，發現現年74歲廖姓老翁因稍早接獲詐欺集團來電，謊稱他的兒子遭人綁架，必須購買遊戲點數贖人，廖翁便信以為真而急著購買4萬元遊戲點數。

（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市一名7旬廖姓老翁日前到超商購買大量遊戲點數，店員懷疑他遭詐欺便報警處理，廖翁表示因兒子遭綁，要購買新台幣4萬元點數贖人，幸員警協助聯繫上廖翁兒子才破解騙局。

張員除先安撫廖翁及阻止他購買遊戲點數之外，也委婉告知他這是詐騙集團假綁架真詐財的手法，只要聯繫廖翁兒子確認即可知真假，但廖翁因心急而忘記兒子的手機號碼，一時無法取得聯繫。

廖翁隨後告知張員自己兒子在北市知名飯店工作，張員立即撥打飯店總機且聯繫上對方，父子兩人通話後，才發現誤陷詐騙集團的詐欺手法，幸經員警及時到場阻止，才化解這場騙局。

萬華分局提醒，詐騙手法日益更新，民眾接到陌生電話時務必要小心，只要電話中談到有關「錢」的事項就相當可疑，若要求操作ATM或代購遊戲點數即為詐騙手段，請速撥165反詐騙諮詢專線進行查證。1070102