網易吃雞力尬騰訊 它還拿到了寶可夢在中國的代理權

《精靈寶可夢 Go》是由 Nintendo(任天堂)(7974-JP)、The Pokemon Company（口袋妖怪公司）和 Niantic Labs 公司聯合製作開發 (其中口袋妖怪公司負責內容支持、設計遊戲故事內容；Niantic 負責技術支持、為遊戲提供 AR 技術；任天堂負責遊戲開發、全球發行。任天堂為後兩者的股東。) 的現實增強（AR）寵物養成對戰類 RPG 手遊。

品途商業評論今 (2) 日援引英國金融時報報導， 增強現實 (AR) 遊戲《精靈寶可夢 Go》(Pokémon GO) 即將登陸中國市場。此前，這款遊戲的開發者 Niantic 與中國遊戲公司網易 (NTES-US) 達成合作協議。

該作於 2016 年 7 月 7 日在澳大利亞新西蘭區域首發，登陸 Android 和 ios 平台，首發於 App Store 和 Google Play，至 2016 年 8 月 7 日亞洲地區只有日本以及中國的香港、台灣區正式開放。

任天堂開發了遊戲史上最熱銷遊戲系列超級馬力歐和精靈寶可夢，以及全球媒體綜合評價最高的塞爾達傳說系列。2007 年，任天堂的市值排在日本第二位。 任天堂 DS 累積銷量接近 1.5 億台。 2009 全球最佳企業 40 強排行榜，任天堂排名全球第一。

《遊戲精靈寶可夢 Go》(Pokémon GO)2016 年發布之初就瞬間引爆了全世界手機遊戲市場。手遊愛好者們紛紛拿出手機瞄準地面尋找屬於自己的神奇寶貝，並比較誰捕捉到的寶貝更厲害。

當全世界颳起寶可夢旋風的時候，(Pokémon GO) 並未在第一時間登錄中國市場，主因為該遊戲是依托 Google 地圖，在 Google( GOOGL -US) 退出中國後，或許面臨著難以落地的問題。

此次《遊戲精靈寶可夢 Go》(Pokemon Go) 終於登錄中國市場，中國的玩家們終於能夠享受到這款遊戲的樂趣了，而網易作為代理商應該也不會讓消費者們失望。

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