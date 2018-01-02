卓蘭石虎彩繪巴士上路 便利通勤就學族

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣卓蘭鎮公所開辦「卓小虎社區巴士」，首創以保育動物石虎彩繪車身，盼藉由社區巴士便利鎮上年長者及通勤族，同時傳遞石虎保育觀念。

「卓小虎社區巴士」今天在卓蘭鎮公所前，由卓蘭鎮長詹坤金、交通部公路總局新竹區監理所所長林翠蓉、苗栗縣政府工務處道路管理科科長林釗群、苗栗縣議員陳春暖、卓蘭鎮民代表會主席詹愛純等人剪綵通車，明天將正式上路。

詹坤金表示，卓蘭鎮是務農為主的客家庄，為便利年長者、學生族群往來鎮上或到台中地區洽公、就醫、購物、轉乘等，由新竹區監理所協助爭取交通部公路總局推動需求反應式公共運輸（DRTS）經費補助，並自籌新台幣212萬餘元開辦社區巴士，服務鄉親行的需求。