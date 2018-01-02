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近十年首件 王道銀行募集REITs「圓滿一號」 金

鉅亨網2018/01/02 17:43
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王道銀行 (2897-TW) 今(2)日宣布，獲金管會核准募集不動產投資信託基金（REITs）「圓滿一號」，是台灣近十年來首度核准募集的不動產投資信託基金。「圓滿一號」之標的為商用不動產，包含板橋板信銀行家大樓與台南 FOCUS 時尚流行館，基金發行總額為新台幣 31.5 億元，由王道銀行擔任受託機構、信義全球資產管理股份有限公司擔任不動產管理機構，現正募集資金。

不動產投資信託基金的主要收益來源為標的物之租金收入，以發行受益憑證的方式讓投資人能以較少的金額投資不動產，投資人至證券公司辦理開戶後即可提出申請認購該基金，待未來完成募資並掛牌上市後，便可在證券集中市場自由買賣，交易方式與股票買賣相同。

截至今年十月底，國內共發行過八檔不動產投資信託基金，其中王道銀行主辦過兩檔，富有推行不動產投資信託基金的經驗。

王道銀行企業金融事業執行長林一鋒表示，王道銀行申請募集發行『圓滿一號』的目的，除了提供資本市場另一種取得資金的管道，亦讓投資人能以較少的金額投資商用不動產。未來，王道銀行將善盡受託機構的角色，協助投資人獲取穩定的資金報酬，亦希望重新熱絡台灣的不動產投資信託市場，提供投資人多元的投資選擇。
 

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