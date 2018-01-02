數位設計分享平台 優化工具機及加工產線

數位設計分享平台結合虛擬主軸分析、拓樸結構設計分析、機電模擬與數位製造分析等相關工具，並整合工研院智慧機械科技中心開發的智慧化設計與製造模擬專家模組資料庫，經由案例應用分析，達成工具機結構設計自動化專業系統。

經濟部發布新聞稿指出，全球大量客製化生產型態的改變，使智慧製造成為熱門議題，但台灣工具機業者多仰賴老師傅的經驗法則或試誤法進行開發製造；經濟部科技專案研發計畫推動建置數位設計分享平台，可幫助業者縮短研發時程，提高工具機性能。

此外，為服務中小企業用戶，平台建立用戶分級管理，讓研發人員可以安心地且更快速完成機台設計到生產的工作，縮短產品開發時程，創造企業研發更高價值。

經濟部表示，目前台灣工具機發展以泛用機種為主，藉由此平台協助，除提升產品性能外，也有助進行高水平加工性能設備開發，切入國際高階航太應用等高附加價值領域。經濟部預估，導入平台後，平均可縮短整體結構設計研發時程約33%，提升工具機切削性能約30%，及減輕設計重量20%。

目前已有台中精機、百德、程泰、亞崴、大立、友嘉、高峰、喬崴進、中興電工等12家工具機大廠使用此平台。經濟部表示，會持續探詢其他業者意願，並在計畫實施第4年，也就是今年進一步推動平台與製程結合，希望與加工業者合作，將產線加工訊號回饋至平台，再由平台的數位模擬技術回饋調整加工參數，以優化產線運作。1070102