MeToo襲陸 女博士實名控性騷擾

「我也是」運動（#MeToo）風起雲湧後，羅茜茜發現陸續有人在社群匿名檢舉也曾遭陳小武性騷擾，於是糾集同為受害者的學姐妹，並由她實名向北航舉報。

微信公眾號ATSH（Anti-Sexual Harrassment）1日發布文章「女博士羅茜茜實名舉報長江學者陳小武性騷擾女學生」，羅茜茜在文中表示，她是北航2000級本科生，2011年博士畢業生，12年前曾遭陳小武性騷擾。

（中央社台北2日電）美國「我也是」反性侵運動襲向中國大陸，留美女博士羅茜茜1日實名舉報北京航空航天大學教授陳小武對她在內至少7名女學生性騷擾。北航昨晚宣布已進行調查並暫停陳小武的工作。

羅茜茜在文中表示，2004年底到2005年初，她是陳小武指導的博士生。有一天下午，陳叫她上他的車，並稱「姐姐出國，家裡的花沒人照顧，女生應該會這些。」她不敢得罪就上車。後來到他姐姐家，陳就把防盜門反鎖，然後開始講他和師母關係不好，因為「性生活不協調」。

羅茜茜稱，陳小武說「這事」其實很有趣的，然後就要霸王硬上弓，「我嚇壞了，邊哭邊說陳老師你不要這樣，我還是處女，我什麼都不懂。」陳小武才不了了之，叫她不要和任何人說。

羅茜茜說，往後在陳手下讀書的幾年，她生不如死，被陳罵哭是家常便飯；她被欺負到得了憂鬱症，幻聽幻視，於是找機會出國才逃出陳的魔爪。

大陸紅星新聞報導，羅茜茜成立了一個微信群，把所有和自己有同樣遭遇的北航畢業女生聚在一起。她表示，「根據證詞，還有手上其他證據，間接證明被騷擾的女性，加上我一共已經有7位了。」

羅茜茜指出，她們當中有的被要求在聚會上和陳小武喝交杯酒；有的被陳小武要求「做我的女朋友」；還有的也曾聽到陳小武「與妻子感情不好」的抱怨。

她2日再度於ATSH發布文章並附上一段錄音指出，陳小武多次向錄音檔提供者提出做女朋友甚至同居。陳小武在幾次試探甚至企圖強姦後，被這名女子尷尬地擋回去。

羅茜茜稱，北航紀委收到錄音檔後表示，初步和陳小武的音頻做了比對，「相似度非常高。」

羅茜茜還表示，陳小武曾導致一名女學生懷孕，事後還向一名校友借錢企圖用錢來封口，她有這位校友可以佐證。

報導指出，羅茜茜1日發表的文章瞬間在大陸社會炸開後，陳小武則在接受訪問時聲稱，他沒有做過違法亂紀的事，具體情況以學校調查為準；此事涉及他到的個人名譽問題，他會保留一切合法權益。

根據北航官網簡介，46歲的陳小武是教授、「國家傑出青年科學基金」獲得者，目前擔任研究生院常務副院長。其頭銜包括「國家萬人計畫科技創新領軍人才」以及由中央財政專項支持的「長江學者特聘教授」。1060102