歷史學者入網信辦 中共思想掌控升級

（中央社台北2日電）中共總書記習近平上台後，持續透過網路加強掌控意識型態。中國國務院日前新任命的國家網信辦副主任高翔，由於有研究思想觀念史的背景，被認為是中共對意識型態掌控的升級及專業化。
多維新聞今天刊出署名「古月」的部落客文章指出，在出任國家網信辦排名第一的副主任前，高翔曾任中共福建省委宣傳部長。但更值得注意的，則是他擁有近20年的學術研究生涯，以及10年的「中國社會科學」雜誌總編輯經歷。
文章提到，高翔畢業於中國人民大學清史系，且擁有歷史學博士學位，並曾留校任教，長期研究明清政治史及明清觀念文化史。1996年轉入中國社會科學院歷史研究所，之後並擔任明清史研究室主任。
根據文章，高翔的主要代表作有「康雍乾三帝統治思想研究」、「近代的初曙：18世紀中國觀念變遷與社會發展」等。其中，後者被學界視為中國18世紀及整個清代「觀念文化史的開拓之作」，因為他在書中對學術界長期存在的「中國傳統社會停滯說」觀點提出挑戰。
文章直指，習近平對意識型態工作的重視程度「有目共睹」。面對近年來中國「國家主流意識型態式微，左右極端思想分裂，輿論極化」的現象，習近平正致力於重建國家主流意識型態，希望奪回「意識型態工作的領導權」。
而習近平任內種種相關作為顯示，與胡溫時代對意識型態的鬆綁相較，習近平時代更加強化了意識型態的建構。
這篇文章提到，高翔是「深耕思想觀念史研究的學者型官員」，從他進駐國家網信辦，可窺見中共高層對意識型態的治理思路「正往專業化方向上走」，這般背景的官員，在中國理論文宣領域「顯得十分難得」。1070102