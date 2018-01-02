歷史學者入網信辦 中共思想掌控升級

（中央社台北2日電）中共總書記習近平上台後，持續透過網路加強掌控意識型態。中國國務院日前新任命的國家網信辦副主任高翔，由於有研究思想觀念史的背景，被認為是中共對意識型態掌控的升級及專業化。

多維新聞今天刊出署名「古月」的部落客文章指出，在出任國家網信辦排名第一的副主任前，高翔曾任中共福建省委宣傳部長。但更值得注意的，則是他擁有近20年的學術研究生涯，以及10年的「中國社會科學」雜誌總編輯經歷。

文章提到，高翔畢業於中國人民大學清史系，且擁有歷史學博士學位，並曾留校任教，長期研究明清政治史及明清觀念文化史。1996年轉入中國社會科學院歷史研究所，之後並擔任明清史研究室主任。