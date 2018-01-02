羽球／想搶戴資穎的球后寶座　山口茜較辛度更具威脅

戴資穎最近在印度比賽後受訪時，曾稱讚辛度身材高大、速度快，如果再次與辛度比賽，雙方都差不多，都有機會贏球。 兩人雖還沒機會在此次比賽交手，但過去兩人交手，戴資穎取得8勝3負佔上風。

國際羽球賽正值休兵期，印度趁此舉辦羽球超級聯賽，邀請各國好手參加，球王Viktor Axelsen、球后戴資穎接受邀參加，地主選手世界第三、印度一姊辛度(Pusarla V. Sindhu)受訪時透露新年新希望就是要幹掉戴資穎，成為世界第一。不過世界第二的日本好手山口茜更具威脅。

不過目前會先威脅戴資穎則是世界排名第二的山口茜，山口茜在2017年終賽逆轉擊敗辛度拿下冠軍，收下生涯首座年終賽冠軍的山口茜，也表示明年的目標就是世界第一。

戴資穎因在年終賽預賽就淘汰出局，積分將降至89309分，而山口茜奪得年終賽冠軍，進帳11000分，她的積分將增至84128分，與戴資穎的差距從1萬4000分縮減到5181分，明年初首場比賽小戴就會面臨山口茜篡位的挑戰。

戴資穎生涯對戰山口茜的戰績是5勝5敗，今年兩人對決成績則是2勝1敗，戴資穎稍佔上風。

辛度近日表示，「新賽季會把自己當作世界第一來拚，我現在排在第三，但排名關鍵在於你的比賽的表現，打得好自然排名會上升，我不會糾結在排名本身，而是專注在比賽中，相信排名自然會上升到第一。」

2017年辛度贏下印度羽毛球黃金大獎賽、印度公開賽、韓國公開賽3個冠軍，以及世錦賽、香港公開賽和總決賽三站亞軍。