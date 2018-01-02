新加坡私人住宅房價 創4年來首次攀升

隨著對房地產市場的信心持續增強，新加坡的私人住宅價格，在 2017 年繳出 4 年來的首度房價漲幅，而由於土地成本同時提升，分析師認為，開發商可能會以更高的價格，出售新的房產項目，以反映成本。

根據市區重建局 (URA) 於 2 日發布的預測，10 月份至 12 月份，城市私人住宅價格，季漲 0.7％，與 2017 年第 3 季的漲幅相當，在此之前，受到政府控制房價和經濟成長減緩的影響，價格曾連續 15 季下滑。

PropNex Realty 的執行長 Ismail Gafoor 表示：「預計 2018 年私人住宅市場，將出現正成長和價格上漲，整體上漲約為 6％至 8％。」新加坡的公寓銷售量，在過去一年中大幅成長，未售出戶數減少，造成開發商積極競標政府土地出售案，以補充他們的土地備量。