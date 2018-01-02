川普批反恐不力 巴基斯坦召見美國大使

美國大使館發言人證實赫爾確實會見巴國官員，但也表示：「我們對會面內容不予置評。」巴國外交部官員也沒有立即回應。

（中央社伊斯蘭馬巴德2日綜合外電報導）美國總統川普猛批巴基斯坦袒護好戰分子還說謊，威脅砍掉對巴國的援助。美國駐伊斯蘭馬巴德大使館發言人今天表示，巴國已召見美國大使。這種公開譴責的做法相當罕見。

川普2018年第一篇推文就狂批猛打伊斯蘭馬巴德。

川普在元旦一早的推文寫道：「美國過去15年愚蠢地給巴基斯坦超過330億美元援助，對方除了謊言與欺騙之外，什麼也沒給我們，把我們的領袖當白癡。」「他們為我們在阿富汗追捕的恐怖分子提供安全避風港，卻幾乎沒有幫我們，沒別的了！」

巴國在第一時間回擊，外交與國防部長雙雙憤怒回應，表示巴國已替美方做了很多，還助美「大量消滅」蓋達組織（Al-Qaeda），但美國僅報以「謾罵與不信任」。

被控對好戰團體視而不見，巴國已多次否認，並譴責美國無視在巴國土地上被殺害的數千人，以及用來打擊極端分子的數十億花費。

華府與伊斯蘭馬巴德在911事件之後建立戰略聯盟，以幫助巴國打擊好戰團體。（譯者：中央社陳乃瑜）1070102