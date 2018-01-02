台灣燈會規畫貨櫃市集　賞燈購物行動支付超便利

嘉義縣政府指出，此次貨櫃市集共集結了27個貨櫃，佔地2,770平方公尺，緊臨嘉朴公路與太子大道旁，周邊燈區包括民政處、農業處、環保局及經發處燈區，位於空間規畫中心位置，是聚集遊客人潮的主要場地之一，區內也設置街道休憩座椅，讓民眾打卡拍照、享受美食、購買伴手禮「三個願望一次達成」。

「2018台灣燈會在嘉義」以「水、陸、空」全方位佈展，從嘉義縣故宮南院到縣治特區，結合觀光、科技、文化及藝術，其中規畫文青們最愛的貨櫃市集，以多媒材複合創意設計及光環境布置，聚焦嘉義縣特色商品及嚴選伴手禮，讓民眾賞燈之餘也能享受購物的樂趣。

且有別於一般貨櫃市集，採用一櫃二攤的方式，運用空間分為單層與雙層，提供遊客享用美食時也可俯視燈海、遠眺主燈，飽覽各燈區意象。其中也規劃街頭藝人進駐展演，提升整體的視覺感受。其中，位於貨櫃市集二樓的木平台更是遙望主燈區的最佳欣賞處，夜晚可登高來杯調酒小酌怡情，品嚐不一樣的嘉義之夜。

此外，燈會的伴手禮購物將跳脫傳統，「貨櫃市集商城網，嘉義縣伴手禮一指抵家」，配合科技燈會推動多元支付，提升消費購物的方便性，縣府輔導多數業者安裝無線刷卡機，不論是付現、刷卡、apple pay、samsung pay、台灣pay QR Code、微信支付等行動支付都可以消費，期間更推出「無提袋購物」，遊客只需使用手機掃描QR Code條碼購物，所購買的商品及伴手禮即能經由統倉出貨宅配到府，完全免收運費，讓遊客在賞燈時也能盡情消費不受阻礙。

嘉義縣文化觀光局局長許有仁表示，自106年11月起嘉義縣文觀光局啟動招商規畫，邀集雲、嘉、南四縣市等地區伴手禮業者共襄盛舉，並舉辦燈會百大伴手禮徵選活動，目前加入燈會貨櫃市集參與展售，包括台灣菸酒公司、中華郵政、府城交流協會、嘉義縣特色產業聯盟、嘉義縣嚴選伴手禮協會、雲林產業發展協會等攤位，商品種類琳瑯滿目，讓民眾賞燈會之餘更可以輕鬆享受逛街、購物的樂趣。