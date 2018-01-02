賓士男酒駕撞倒工人　察看後竟開車再輾過

台中市東區去年12月間發生一起酒駕肇事案，一名江姓男子酒後駕駛賓士車返家，途中撞上正在路口施工的陳姓工人，江男雖被趙姓工頭拉下車察看，但卻不顧趙男勸阻，開車輾壓陳男後逃逸，之後又在警方追捕過程中撞上另名機車騎士，直到碰到塞車才被警方攔下，經檢測後酒測值高達1.15毫克，台中地檢署依酒醉駕車致人於死、2次肇事逃逸罪嫌將他起訴。

綜合媒體報導，54歲的江姓男子有酒駕紀錄，去年12月11日下午，他與友人喝完酒後執意開車返家，行經台中市東區進德路、富榮街口時，撞上當時正在路口施工的陳姓、吳姓工人，其中陳姓工人被壓在賓士車底盤下，趙姓工頭把江男強拉下車，但江男察看後，竟又上車，並不顧趙男一再哀求他不要移動車輛，直接開車輾壓陳男後逃逸。