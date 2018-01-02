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賓士男酒駕撞倒工人　察看後竟開車再輾過

社會中心／綜合報導2018/01/02 18:34
▲江姓男子酒駕撞上在路口施工的陳姓工人，下車察看後竟又開車將陳男輾壓後逃逸。（示意圖／NOWnews）
▲江姓男子酒駕撞上在路口施工的陳姓工人，下車察看後竟又開車將陳男輾壓後逃逸。（示意圖／NOWnews）

台中市東區去年12月間發生一起酒駕肇事案，一名江姓男子酒後駕駛賓士車返家，途中撞上正在路口施工的陳姓工人，江男雖被趙姓工頭拉下車察看，但卻不顧趙男勸阻，開車輾壓陳男後逃逸，之後又在警方追捕過程中撞上另名機車騎士，直到碰到塞車才被警方攔下，經檢測後酒測值高達1.15毫克，台中地檢署依酒醉駕車致人於死、2次肇事逃逸罪嫌將他起訴。

綜合媒體報導，54歲的江姓男子有酒駕紀錄，去年12月11日下午，他與友人喝完酒後執意開車返家，行經台中市東區進德路、富榮街口時，撞上當時正在路口施工的陳姓、吳姓工人，其中陳姓工人被壓在賓士車底盤下，趙姓工頭把江男強拉下車，但江男察看後，竟又上車，並不顧趙男一再哀求他不要移動車輛，直接開車輾壓陳男後逃逸。

江男在逃逸過程中又撞傷另名謝姓女騎士，直到遇上塞車才被員警攔下，但江男非但不配合酒測，甚至還對員警嗆聲，最後被移送法辦。而被他撞傷的工人，其中陳姓工人因創傷性蜘蛛膜下出血、頭蓋骨骨折、雙側氣血胸等傷害死亡，吳姓工人也有右胸壁挫傷等傷害。

外界質疑江男撞上又輾壓陳姓工人的行為已構成殺人罪嫌，但檢方指出，雖然江男酒測值達1.15毫克，加上他撞傷工人和女騎士後又加速逃逸，行徑惡劣，但因相關事證都無法證明江男有殺人犯意，因此只能依酒醉駕車致人於死、2次肇事逃逸罪將他起訴。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字酒駕肇事逃逸工人殺人
屁孩開賓士超車　還開槍嗆：叭三小

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