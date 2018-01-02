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財經

新台幣單日升0.74%排第二　這貨幣升更猛

記者顏真真／台北報導2018/01/02 18:36
▲國際美元持續走弱，主要貨幣兌美元1月2日都升值，其中新台幣單日升0.74%排名第二，第一是韓元升值了0.88%。（圖／NOWnews資料照）
▲國際美元持續走弱，主要貨幣兌美元1月2日都升值，其中新台幣單日升0.74%排名第二，第一是韓元升值了0.88%。（圖／NOWnews資料照）

台北股、匯市在2018年首個交易日同步走揚，其中新台幣兌美元2日更大升2.2角，收在29.628元，單日升幅0.74%，不過，若與主要貨幣兌美元變動來看，主要貨幣兌美元都升值，其中新台幣單日升幅排第二，第一名是韓元，從1070.5升至1061.2韓元兌1元，單日升幅達0.88%居冠。

新台幣兌美元2日以29.755元、升值9.3分開出後，在台股走揚及亞洲主要貨幣韓元等兌美元升值，加上外資在台股賣超及有資金匯入，出口商也眼看美元貶勢不止，失望性美元賣壓也湧現，新台幣兌美元一度衝上29.587元、勁揚2.61角，終場升幅稍有收斂，但仍升值了2.2角，新台幣兌美元最後收在29.628元，不僅連續2年新年首個交易日收升，更創2013年11月21日以來收盤新高價，單日升幅有0.74%。

不過，根據央行提供的主要貨幣兌美元匯率變動資料，以台北外匯市場下午4時收盤價來看，與2017年12月29日相較，主要貨幣兌美元2日都升值，其中韓元升幅最猛，升值了0.88%，再來才是新台幣及歐元均升值了0.74%，澳幣也升值0.54%。

至於泰銖兌美元升幅也有0.49%，英鎊升0.48%，星幣升0.46%。此外，印尼幣也升了0.18%，人民幣升了0.16%，而日圓也小升0.02%。

 

關鍵字新台幣韓元美元外資出口商台股
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