排球／巴西女排出首位跨性別選手　總教練：打奧運沒問題

根據美媒報導，巴西頂級排球聯賽出現了首位跨性別運動員，Tiffany Abreu加入了當地的一支女子排球隊，並在一場比賽中拿下25分，幫助球隊贏得勝利。

Abreu過去曾在巴西、葡萄牙、法國、印尼、西班牙、法國、荷蘭和比利時的男子聯賽中出賽，並拿下過兩次MVP，但是他選擇停止職業生涯，在義大利接受變性手術，並改成新的名字。

在睪酮素低於標準後，他得到了在當地女子聯賽出賽的權利，同是也是巴西第一位跨性別運動員。

「在我的經紀人說我可以打女排之後，我採取了所有必要的努力。他說我可以在較小的聯賽中打球，所以最終我決定回歸球場。」Abreu受訪時如此表示，「我遵守規則，而我想打球。」