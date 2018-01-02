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排球／巴西女排出首位跨性別選手　總教練：打奧運沒問題

體育中心／綜合報導2018/01/02 18:04
▲Tiffany Abreu。（圖／美聯社／達志影像）
▲Tiffany Abreu。（圖／美聯社／達志影像）

根據美媒報導，巴西頂級排球聯賽出現了首位跨性別運動員，Tiffany Abreu加入了當地的一支女子排球隊，並在一場比賽中拿下25分，幫助球隊贏得勝利。

Abreu過去曾在巴西、葡萄牙、法國、印尼、西班牙、法國、荷蘭和比利時的男子聯賽中出賽，並拿下過兩次MVP，但是他選擇停止職業生涯，在義大利接受變性手術，並改成新的名字。

在睪酮素低於標準後，他得到了在當地女子聯賽出賽的權利，同是也是巴西第一位跨性別運動員。

「在我的經紀人說我可以打女排之後，我採取了所有必要的努力。他說我可以在較小的聯賽中打球，所以最終我決定回歸球場。」Abreu受訪時如此表示，「我遵守規則，而我想打球。」

由於國際奧委會(IOC)在2016年1月時決定，「允許跨性別運動員參加奧運會和其他國際賽事，不需要進行性別轉換手術。」因此未來Abreu將有機會能披上巴西隊國家戰袍，這對本來就是世界女排強權的他們來說，無疑是戰力上的一大加強。

而三屆奧運金牌教頭、巴西女排總教練Jose Roberto Guimaraes也挺身支持這位女戰士，他表示，自己在看過Abreu在聯賽上的表現後，他不認為Abreu打國家隊有任何問題。

不過也有不少人認為，Abreu能力上畢竟還是有別，因此讓他參加女排比賽並不合適。不管如何，如果她最終真的能打國家隊，勢必會對世界女排的格局造成一定的衝擊。

 

 

關鍵字tiffany abreu排球女排奧運跨性別運動員
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