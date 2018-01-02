Gogoro累計銷量達5萬台 今年走入通路元年

（中央社記者田裕斌台北2日電）Gogoro宣布，全台總掛牌數在去年底正式達到5萬台，今年將走入「通路元年」，將大舉發動授權經銷機制，年底將有超過100家銷售據點及維修中心。

Gogoro表示，電動機車已成為機車族購車的主要選項之一，近來世界各國積極推廣電動車輛，台灣也正式宣告2035年新售機車全面電動化，在此趨勢與政策推動下，預期電動機車市場將有爆發性的成長。

Gogoro行銷總監陳彥揚表示，在短短的兩年半之內，Gogoro擁有超過5萬名車主，電池交換站到達500座，總騎乘里程數超越1億5000萬公里，證明Gogoro已成功走入大眾生活，面對快速成長的車輛數量，授權經銷夥伴將成為Gogoro拓展銷售與維修服務的主要戰力。