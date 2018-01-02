中國UC瀏覽器 印度印尼市占率贏谷歌

網路分析公司StatCounter數據顯示，UC瀏覽器在全球擁有超過4.3億用戶，過去一年在印度行動網路市占率為51%，Chrome為30%；在印尼，過去一年UC瀏覽器市占率為41%，高於Chrome的32%。

UC瀏覽器是中國行動網路軟體技術及應用服務提供商優視科技（UC）在2014年4月推出的一款瀏覽器。阿里巴巴隨後於同年6月宣布全面收購優視科技。

（中央社台北2日電）華爾街日報今天報導，中國大陸電信龍頭阿里巴巴旗下的行動網路瀏覽器－UC瀏覽器在印度、印尼等行動網路服務不穩定的亞洲國家，市占率已超過美國Google旗下的Chrome瀏覽器。

報導引述一名印尼雅加達的UC瀏覽器用戶表示，UC瀏覽器在低階智慧型手機占主導地位和行動服務不穩定的國家表現更好。

報導指出，印度和印尼屬於最後一批尚未開發的大型網路市場。據聯合國國際電信聯盟（InternationalTelecommunication Union）的數據，印度13億人口中只有30%上網，印尼2.6億人口中只有25%上網。

全球產業研究機構Counterpoint分析師夏哈（NeilShah）說，亞洲新興市場許多智慧型手機的內建儲存空間只有12GB，為全球平均水平的一半，遠低於美國32GB標準。

報導分析，UC瀏覽器在這些國家獲得成功的一個原因是應用程式體積小，並採用入口網站模式來顯示新聞、體育賽事比數以及其他內容。初次上網者通常喜歡透過瀏覽器做更多事情，且青睞不占用太多手機空間的程式，UC瀏覽器很早就了解這一點。

負責UC瀏覽器在印度和印尼業務擴張的阿里巴巴高階主管Damon Xi表示，除了較小的應用程式，用戶還需要數據壓縮和廣告攔截等功能以節省占用移動網路。

他說，阿里巴巴試圖透過讓網路新手用戶使用更少的點擊和數據就能上網瀏覽，使UC瀏覽器成為這類用戶瀏覽網路的「第一扇窗戶」。

根據StatCounter的數據，Chrome在全球的市佔率約為47%，UC瀏覽器的市佔率為16%。在美國，Chrome市佔率為39%，僅次於蘋果公司(Apple Inc.) Safari瀏覽器的52%。而UC瀏覽器在美國的市占率不足1%。

StatCounter數據還顯示，在菲律賓和越南等一些規模較小但成長迅速的亞洲市場，Chrome的市場份額仍高於UC瀏覽器。

然而，Chrome在中國手機瀏覽器市占率達54%，UC瀏覽器則為17%。顯示UC瀏覽器仍未征服自己的本土市場。1070102