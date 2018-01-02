歐股盤中─汽車類股重挫 泛歐 Stoxx 600跌

零售商 Steinhoff 日前因帳目不清、執行長辭職等因素，導致股價崩跌；不過，週二該公司卻異軍突起，股價大漲逾 9%；除 Steinhoff 外，丹麥離岸風機供應商 Vestas Wind 股價也上漲超過 3%。

中國製造業活動調查結果，優於市場預期，讓投資人信心大增，12 月中國製造業採購經理人指數 (PMI) 升至 51.5，創近 4 個月以來最高，帶動週二上證藍籌股上漲逾 1%。

伊朗民眾發動近 10 年來規模最大的反政府示威活動，該國政局動盪加劇，恐波及伊拉克、黎巴嫩、敘利亞，以及葉門等鄰國。

雖然伊朗動盪加劇，不過南北韓關係，則有緩和跡象。北韓領導人金正恩日前發表元旦致詞，對南韓釋出善意，稱願意派遣代表隊，參加南韓的平昌冬奧，甚至還說，兩韓應共同營造和平環境，「對話之路已開」。

大宗商品部分，國際油價變化不大，布蘭特原油每桶 66.87 美元，美國原油小漲 0.1%，每桶升至 60.50 美元。