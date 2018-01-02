台積電躍居外資買超首位 三大法人買超創半年新高

期貨部分，三大法人也是投信單獨偏空操作，外資加碼多單 3403 口，淨部位多單又回到 5 萬口以上，來到 52142 口；投信加碼空單 291 口，淨部位空單來到 33666 口；自營商回補空單 1714 口，淨部位空單降到 2886 口，合計三大法人加碼多單 4826 口，淨部位多單為 15590 口。

台股今 (2) 日在新台幣大幅升值近 2.5 角、亞洲股市走揚，以及台積電與大立光聯手拉抬等因素加持下，開高走高，尾盤再甩尾拉高 12 點，終場上漲 67.87 點，以最高點 10710.73 點作收。三大法人則是投信單獨轉賣，外資續買超 86.48 億元，投信賣超 1.34 億元，自營商買超 29.77 億元，合計買超 114.91 億元，創 2017 年 7 月以來新高。

外資今天繼續第 4 天買超台股，尤其電子權值股更是見到外資買盤持續湧入，其中台積電躍居外資買超首位，同時也是連續 3 天買超，至於鴻海今天雖然陷入震盪整理，不過外資則是持續加碼，連續 4 天買超。

相較之下，外資今天的賣壓並沒有特別鎖定哪一個族群，包括電子、金融及傳產都有，其中賣壓最大的則是落在友達，其他包括強勢股第一銅、瀚宇博、宏碁、旺宏、大毅、國巨等達，都見到外資減碼持股。

另外金融也是外資持續加碼的族群，雖然買盤力道不若之前強勁，但是包括國泰金、新光金、兆豐金、永豐金、華南金、開發金、合庫金、台新金、玉山金、第一金、富邦金、國票金等，都是外資加碼標的。

ETF 部分，外資連續 4 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 4 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為台積電，買超張數 9607 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 8459 張，第 3 名陽明，買超 7778 張，第 4 名長榮，買 7397 張，第 5 名華邦電，買超 6403 張。6 到 10 名依序為，群創，買超 6269 張；達運，買超 5271 張；嘉聯益，買超 4230 張；富邦上証正 2，買超 4191 張；聯電，買超 4143 張。

外資集中市場賣超第 1 名友達，賣超張數 4990 張，第 2 名台灣大，賣超張數 4879 張，第 3 名萬海，賣超 1682 張，第 4 名集盛，賣超 1439 張，第 5 名南亞，賣超 1399 張。6 到 10 名依序為，第一銅，賣超 1385 張；華航，賣超 1342 張；正新，賣超 1272 張；元大台灣 50 反 1，賣超 1203 張；奇美材，賣超 1202 張。

法人表示，外資今天在新曆年開紅盤日確實展現了偏多的企圖心，包括期現貨都有不小幅度的買超，其中台指期淨多單部位又回升到 5 萬口以上，是比較有利多方的部分，不過指數才剛剛收復季線，接下來要觀察多方是否能夠有效守穩季線，否則 5 日線、10 日縣級月線才剛剛向上翻揚，一旦指數又向下修正，恐將又陷入震盪整理格局。