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〈台幣開紅盤飆漲〉善用強勢匯率出國旅行 近期造訪這

鉅亨網2018/01/02 18:24
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新台幣今 (2) 日開紅盤日再度飆升，對於喜愛出國旅遊的國人來說是一大利多，從國人喜愛的日、韓和歐洲旅遊觀察，新台幣兌日圓過去半年來 3 個月來升值幅度逾 2.2%，一年來甚至升逾 4.45%，兌英鎊過去 3 個月升值 0.48%，然而兌韓元過去 3 個月來貶值 5%，兌歐元過去 3 個月來貶值 0.11%，顯然就近期匯率來看，日本和英國旅遊相對划算。

據觀光局最新統計，去年前 10 月國人赴日旅遊逾 392 萬人次，日本為最大出國目的地，年增幅 6.18%，韓國達 74.26 萬人次，年增 8.35%；而赴歐洲旅遊的國內旅客更是倍增，年增幅高達 106.58% 衝破 43 萬人次，其中，英國年增幅多達 213% 至近 4 萬人。

以台灣銀行今匯率牌告價來看，日圓兌新台幣現鈔賣出價貶至 0.2656 元，等於新台幣 1 元可以換到 3.765 日圓，再創逾 2 年新低價，若與去年最高價位 0.2818 元相較，等於每換新台幣 1 萬元，可多拿到 2150 日圓現鈔。

據樂天市場觀察，儘管距離農曆年假還有一個半月，不少民眾已開始準備出遊行程，近兩周站上「旅遊」、「收納」等相關關鍵字搜尋量激增 3 成，鋁框超輕量行李箱和 28 吋行李箱的銷量暴增 2 倍。

同時，由於加上近年自助旅行興起，帶動旅遊票券熱賣，樂天市場上東京迪士尼和東京晴空塔創下單周熱銷近千張門票的紀錄。

另一方面，隨著英國旅遊越來越夯，華航 (2610-TW) 已於去年 12 月開啟倫敦直飛航班，初期每周飛航 4 班，華航日前表示，首月訂位率已突破 82%，明年夏季班表已確定增班至每周 5 班，甚至可望再增為 6 班，顯示需求相當熱絡。

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關鍵字台幣日圓歐元換匯出國旅遊建議headline
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