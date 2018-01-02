搶攻信用卡市場！一銀流通卡量衝破百萬 發卡聚焦兩方

第一銀行信用卡處處長蔡淑慧表示，一銀信用卡流通卡量衝破百萬張，主要來自於悠遊聯名卡、一卡通聯名卡的帶動，加上去年 6 月推出「綠色信用卡 - 綠活卡」，結合綠色消費觀念、悠遊卡和一卡通的功能，民眾申辦踴躍，進一步帶動流通卡量的成長。

公股行庫積極搶進信用卡市場，繼華南金 (2880-TW) 旗下華南銀行於去 (2017) 年 8 月發卡量突破百萬張後，第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行日前也經內部統計後宣布，在「綠色信用卡 - 綠活卡」推出半年帶動下，流通卡數正式突破百萬張。一銀表示，未來信用卡布局將聚焦數位應用、強化外部客群等兩大方向。

蔡淑慧指出，過去一銀信用卡多方面布局，包括悠遊聯名卡、icash 聯名卡及一卡通聯名卡等三大票證；另看好網路購物族群，推出 i-Fun 愛玩樂卡號稱網購神卡；而女力經濟的崛起，繼推出「媚儷鈦金卡」女性信用卡後，再加碼推出女性及網購族信用卡「Wonderful 星璨卡」，為國內首家推出兩張女性信用卡的銀行。

蔡淑慧說，展望未來，一銀的信用卡布局主要分為兩大策略。包括第一、持續加強數位應用，推動國際行動支付、台灣行動支付相關應用場域，希望透過地域的聯盟，結合多元支付的創新；第二則是強化外部客群，去年發行丹堤咖啡聯名 e 卡，為一銀帶進不少咖啡客群，之後將持續針對中小型的商家，洽談聯名合作的可能。

除了一銀之外，華南銀行為公股行庫中，首家突破百萬卡大關的發卡銀行。華南銀行發卡策略上，除了結合悠遊卡、一卡通、icash 及 Happycash 四大電子票證外，也推出 1% 現金回饋無上限的信用卡。

信用卡優惠上，華南銀行也領先泛公股推出餐飲折扣優惠、攜手高雄夢時代百貨，推出泛公股行庫中，首張大型百貨聯名卡，至今已發卡超過 12 萬張。為了打進年輕客群，華南銀發行卡通及英雄肖像信用卡，推出包括超人、蝙蝠俠、美樂蒂及雙星仙子等款 icash 聯名卡，帶動發卡量的成長。

根據金管會最新統計，至 2017 年 10 月底，八大行庫流通卡數，以華南銀 103.8 萬張居冠，其次為一銀 99.3 萬張、臺企銀的 64.9 萬張、合庫銀 47.2 萬張、彰化銀 42.7 萬張、兆豐銀 32.5 萬張、土地銀 26.3 萬張、臺銀 24.6 萬張。依一銀內部統計，至 12 月 29 日一銀流通卡量已正式突破百萬張。