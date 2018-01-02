檢控拿國台辦20萬美元 王炳忠嗆請拿證據

新黨發言人王炳忠下午接受電子媒體訪問時表示，北檢已搜過他家，家裡有什麼東西都被搜走了，請問北檢有何真憑實據說他拿了大陸黨政軍、國台辦給的20萬美元，請拿出證據來。

（中央社記者劉冠廷台北2日電）北檢調查國台辦資助並利用王炳忠執行「星火T計畫」物色軍人，資金實到20萬美元。對此，王炳忠今天回應否認聽過「星火T計畫」，至於遭指拿20萬美元，他回嗆「拿出證據來」。

對於北檢的相關指控，新黨稍晚將召開記者會回應。

至於北檢調查，周泓旭受國台辦指示，資助並利用王炳忠的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」物色我軍人，王炳忠則說，他沒聽過「星火T計畫」。

北檢在新聞稿中指出，周泓旭年終工作總結報告中在具體載明燎原網站目前由國台辦全額支持，截至2015年底，啟用資金實到20萬美元，對此，王炳忠下午接受中天新聞專訪時說，北檢已搜過他家，家裡有什麼東西都被搜走了，請問北檢有何真憑實據說他拿了大陸黨政軍、國台辦給的20萬美元，請拿出證據來。

王炳忠說，若他真的被搜到20萬美元，他就不會無保請回，早就都轉被告。而王炳忠也否認有介紹過台灣機敏性人士給周泓旭認識，他說，若北檢再約談他會配合調查，但請再約談他們時，「不要再搞上次的飛機了」。

王炳忠也表示，北檢的新聞稿中提到周泓旭是不是指導他成立新媒體的平台，但他從2000年國中一年級時就在做個人網站，難道他從2000年就被指導了嗎？他成立新中華兒女學會，以及嘗試新媒體，都是自己做的，哪需要誰指導，既不用周泓旭指導，更不用去影射背後有國台辦在指導。1070102