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娛樂

頑GAME鐵牛元旦娶空姐　真人版美女野獸配

娛樂中心╱台北報導2018/01/02 19:39
▲鐵牛（右）娶空姐老婆，宛如「真人版美女野獸」。（圖／webtvasia x上行娛樂，2018.01.02）
▲鐵牛（右）娶空姐老婆，宛如「真人版美女野獸」。（圖／webtvasia x上行娛樂，2018.01.02）

影音創作紅人頑GAME成員鐵牛，在2018新年第一天，迎娶交往5年的空姐老婆婷婷，給自己換了一個新身分，成家正式升格人夫，二人在台北國賓大飯店席開40桌，婚宴現場仿佛是YouTuber年度大會，包括創作歌手陳威全、阿達、聖結石與聖嫂Dodo、頑GAME伙伴華森、這群人、蕭志瑋、裴薇、放火小玉、小冰、異鄉人、Oh!特爽、呱吉、黑雨、丁雨葶、100種理想、口一口、尊、林欣甫等，全都齊聚為好人緣的鐵牛祝賀。

一改平時搞笑活潑作風，鐵牛自然流露鐵漢柔情感性的一面，新娘才出場還沒走定位，他已感動到淚流滿面哽咽說誓詞：「如果要在這份愛加上一個期限，我希望是一萬年。」誓言讓老婆幸福一輩子。感染鐵牛幽默個性，婷婷對著哭慘的鐵牛甜喊：「其實我聽不懂你講什麼，但我會繼續崇拜你一輩子。」


▲鐵牛的婚宴，猶如一場YouTuber年度大會。（圖／webtvasia x上行娛樂，2018.01.02）

外表粗曠硬派的鐵牛與美女空姐的顏值高反差組合，像是「真人版美女與野獸」的愛情故事。鐵牛透露自己和老婆對彼此一見鍾情，婚後兩人還不急著生小孩，計劃再過幾年兩人世界，生男生女無所謂，但鐵牛只擔心：「希望第一胎不要是女生，聽說第一胎容易像爸爸。」

幽默風趣充滿鬼點子的鐵牛，顛覆了原本生活只有認真升學的文靜乖乖女的世界，老婆與開心果老公相處融洽，也感受到「認識你之後才知道，原來做人可以這麼快樂！」

關鍵字鐵牛頑gameyoutuber
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