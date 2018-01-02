今日人物》搶救蓮霧園　退休校長彭彬樂當農夫享受生活

蓮霧向來是枋寮人的驕傲，近來因栽種成本增加，而且易受氣候影響，不少人紛紛砍除蓮霧改種愛文芒果或香蕉、芭樂等，枋寮蓮霧面積現在大約只剩360公頃上下。彭彬說，3年前退休後，偶然機會認識到種蓮霧的朋友，知道朋友有6分多地蓮霧園，之前曾租給人管理，但疏於照顧雜草叢生，他的朋友打算租約到期後把蓮霧砍除。

住高雄的退休校長彭彬，知道枋寮朋友種了超過20幾年樹齡的155棵老蓮霧樹將被砍除，為搶救蓮霧樹花了10萬元把蓮霧園租下來。從沒拿過鋤頭的彭校長，退休後拿剪刀修剪枝條及除草，也學會套袋，為專心照顧蓮霧，索性就住到果園裡，也享受農村恬靜及農夫生活。他知道收成不好，為延續蓮霧生命，他說「當成做功德」。



▲退休校長彭彬為搶救蓮霧樹花了10萬元把蓮霧園租下來，享受農村恬靜及農夫生活。（圖／記者陳宗傑翻攝,2018.01.02）

彭彬不忍心這超過20幾年樹齡的老蓮霧樹結束生命，從沒務過農的他，大膽提出讓租來種的想法。在不被看好的情形下，憑著這份堅持，朋友也幫忙找工人來除草，教他如何修剪枝條、如何套袋，枝條粉碎後混入泥土當肥料，也能抑制雜草生長，鄰田農友也幫忙施肥。

彭彬說，當初在完全沒農業概念下，現在對蓮霧習性也粗略的瞭解，105年颱風全園共收成「46粒」蓮霧，106年氣候較溫和，在更多人幫助下，已套滿不少蓮霧，最近也開始收成。彭彬謙虛地表示，不敢說品質很優，但至少口感及甜味不輸人，已有不少仰慕者陸續下單。

彭校長表示，第一次在自己手中種出來的蓮霧，很有成就感，他知道分批摧花，可以分批採收，在劇團表演的兒子彭琮碩閒暇時也會來幫忙割草，父子兩沉浸在這片蓮霧園，享受田園生活。雖然蓮霧園不是主要收入，但卻花下全部時間來照顧這片果園，他以最友善方式耕作，施用有機肥不灑除草劑，讓這155棵的蓮霧樹能再展風華，延續燦爛歲月也吐露芬芳果實，讓人更珍惜這生態環境及生命的珍貴。