長照悲歌　菲籍看護遭帶走　雇主淚崩投訴無門

▲菲籍看護被仲介帶離，失能丈夫無人照顧，投訴無門的小兒麻痺妻子連美娟泣訴勞工處偏袒，勞工處強調無偏袒外勞，強行帶走外勞情事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

彰化縣員林市有對陳姓夫妻，妻子是小兒麻痺患者，丈夫則因受傷重殘癱瘓臥床，雖申請菲籍看護工，不僅涉嫌沒盡責照護，還反控陳姓夫妻虐待後被帶離，導致失能夫妻無人照顧；縣議員曹嘉豪質疑制度出現漏洞，讓急需照護者求助無門。

勞工處表示，惟期間雇主與仲介公司發生爭議，雇主於去年11月28日自行通知仲介公司帶走外勞，勞工處隨即於11月29日前往雇主處再次協調。當日雇主結算外勞薪資並簽署外勞轉出文件，同意由仲介公司帶離外勞辦理轉換雇主程序，尚無所指偏袒外勞，強行帶走外勞之情事。



▲菲籍看護被仲介帶離，失能丈夫無人照顧，投訴無門的小兒麻痺妻子連美娟泣訴勞工處偏袒，勞工處強調無偏袒外勞，強行帶走外勞情事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

曹嘉豪表示，連姓婦人陳情指出，先前請仲介公司協助申請外籍看護工，經仲介一名四十多歲的菲籍看護工，卻疑似因罹患有高血壓，無力負擔二十四小時看護工作，除了經常喊頭痛、身體不適，甚至在深夜哭鬧，使得原本應該被照顧的夫妻倆人夜不成眠，經向仲介公司與縣府勞工處反應，反遭菲籍看護工向勞動部指控遭雇主虐待。



▲菲籍看護被仲介帶離，失能丈夫無人照顧，投訴無門的小兒麻痺妻子連美娟泣訴勞工處偏袒，勞工處強調無偏袒外勞，強行帶走外勞情事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

曹嘉豪指稱，經縣府勞工處派員關心訪談，不料卻疑似只聽取外籍看護工片面說詞，就強行將人帶走，卻沒有要求仲介公司換人替代，造成陳姓夫妻倆人生活陷困境，質疑政府相關單位對外籍看護工專業把關不嚴，空窗期太長，嚴重影響民眾權益。



▲菲籍看護被仲介帶離，失能丈夫無人照顧，投訴無門的小兒麻痺妻子連美娟泣訴勞工處偏袒，勞工處強調無偏袒外勞，強行帶走外勞情事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

彰化縣勞工處外服科長張心穎表示，這類勞資糾紛絕不會只聽片面之詞，是經過調查和協調，才由仲介公司將這名外籍看護工轉介他處；因目前雇主已委託新仲介公司，將強化追蹤是否新的看護工是否適任與到職，以縮短空窗期、化解勞資爭議。



▲菲籍看護被仲介帶離，失能丈夫無人照顧，投訴無門的小兒麻痺妻子連美娟泣訴勞工處偏袒，勞工處強調無偏袒外勞，強行帶走外勞情事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

勞工處特別提醒雇主，如發現外勞服務態度不佳或溝通不良時，可多運用本府外勞諮詢服務專線0800-808808，本府將派員協助溝通，讓勞資關係和諧，避免發生類似狀況。