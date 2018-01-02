大學生化身3C講師 教導銀髮族用手機

（中央社記者余曉涵台北2日電）東南科大學生化身為3C講師，透過10週的課程教導銀髮族學會使用Google、Youtube、FB及LINE，不僅增加青銀互動並減少雙世代數位資訊落差，也讓強化學生的未來的就業技能。

為了讓銀髮族也能輕鬆學會使用智慧型手機，勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心跟東南科技大學合作，邀請大學生教導銀髮族，不僅讓銀髮族跟上潮流，也讓強化學生未來就業技能。

根據銀髮中心發出的新聞稿，銀髮中心主任余璦君說，開辦3C產品的操作運用課程，是引導銀髮者勇敢跨越電腦障礙的起手式。