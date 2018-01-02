大學生化身3C講師 教導銀髮族用手機

（中央社記者余曉涵台北2日電）東南科大學生化身為3C講師，透過10週的課程教導銀髮族學會使用Google、Youtube、FB及LINE，不僅增加青銀互動並減少雙世代數位資訊落差，也讓強化學生的未來的就業技能。
為了讓銀髮族也能輕鬆學會使用智慧型手機，勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心跟東南科技大學合作，邀請大學生教導銀髮族，不僅讓銀髮族跟上潮流，也讓強化學生未來就業技能。
根據銀髮中心發出的新聞稿，銀髮中心主任余璦君說，開辦3C產品的操作運用課程，是引導銀髮者勇敢跨越電腦障礙的起手式。
東南科大企管系老師葉俊偉也說，106年首次讓學生用講師身分授課，教學方式全由每週負責的同學決定，一是訓練學生歸納、整理能力，二則透過「教學相長」訓練學生簡報技巧並加強口語表達能力，藉此強化學生未來的就業技能，增加青銀互動並減少雙世代數位資訊落差。
報名上課的王女士表示，3C系統更新速度快，有時幾天沒碰就生疏了，再加上換手機後各品牌操作不同，上課時都會發現自己不會的地方，每上一次就多學一次。
東南科大學生何同學說，原本有點擔心，不知道如何跟銀髮族溝通，後來發現銀髮族們會將上課說的詳細整理成筆記，真的令他感動，銀髮族也會一直叫他們小老師，讓他突然有一種長大了的感覺，有當老師的「責任」。
銀髮中心表示，106年度的3C教學課程已經結束，未來將持續提供銀髮民眾更多相關課程資源，民眾可上網查詢報名相關資訊。1070102