被指虐待外籍看護 婦人哭訴無人顧癱夫

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）連姓婦人去年申請外籍看護照顧癱瘓的丈夫，不過被菲籍看護指控虐待，仲介公司將看護帶走，連婦哭訴，看護被帶走後，她們沒有拿到證明無法再聘用外籍看護，癱夫無人照顧。

彰化縣政府勞工處則回應指出，連姓婦人同意仲介公司帶走外籍看護，要等到勞動部發出廢聘許可函後，才可以再聘請外籍看護，可能是婦人不清楚法令規定，婦人可以申請外展服務，由老人服務中心派社工照顧。

58歲的連姓婦人罹患小兒痲痺，今天在中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪的陪同下召開記者會，連姓婦人說，大他4歲的丈夫5年前在工地受傷，顱內出血導致癱瘓，她自己也因為要坐輪椅無力照顧，因此申請外籍看護照顧先生。