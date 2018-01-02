綠河取得信用交易資格 1/3起將可融資融券

塑合板及實木板生產廠商綠河 (8444-TW) 在上櫃掛牌逾 26 個月後，明 (3) 日取得信用交易資格，得為融資融券交易。

綠河上櫃掛牌以來，因受限於股東總人數未達 1000 人的原因，並未取得信用交易資格，在此一條件及其他相關條件達成之後，OTC 今日公告，綠河將於 3 日起得為融資融券交易。

綠河在去年前 3 季稅後純益達 6.34 億元，年增率 70.76%，每股純益達到 8.48 元。法人仍然看好該公司今年將賺回超過一個股本。

在市場對於塑合板等產品的需求提高，加上中國大陸市場在嚴格取締工業污染排放之下，造成中國大陸的小型塑合板廠迎出市場，而綠河投資 30 億元在泰國興建的三廠，將在 2019 年第 4 季投產，年產量將可達 50 萬立方米，在新廠擴建完成後，將成為亞洲第一大塑合板製造商。