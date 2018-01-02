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綠河取得信用交易資格 1/3起將可融資融券

鉅亨網2018/01/02 18:49
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塑合板及實木板生產廠商綠河 (8444-TW) 在上櫃掛牌逾 26 個月後，明 (3) 日取得信用交易資格，得為融資融券交易。

綠河上櫃掛牌以來，因受限於股東總人數未達 1000 人的原因，並未取得信用交易資格，在此一條件及其他相關條件達成之後，OTC 今日公告，綠河將於 3 日起得為融資融券交易。

綠河在去年前 3 季稅後純益達 6.34 億元，年增率 70.76%，每股純益達到 8.48 元。法人仍然看好該公司今年將賺回超過一個股本。

在市場對於塑合板等產品的需求提高，加上中國大陸市場在嚴格取締工業污染排放之下，造成中國大陸的小型塑合板廠迎出市場，而綠河投資 30 億元在泰國興建的三廠，將在 2019 年第 4 季投產，年產量將可達 50 萬立方米，在新廠擴建完成後，將成為亞洲第一大塑合板製造商。

綠河的前 3 季營收 26.3 億元，而產品結構中，塑合板占 86% 營收、實木板則占 14% 營收。綠河就 2016 年的塑合板銷售地區別而言，中國占 15.24%，但是到了 2017 年第 3 季單季中國大陸市場占營收 26.33%，累計 2017 年前 3 季對中國大陸的銷售比重後已達 17.69%。

綠河主管指出，以中國大陸市場來看人造板家具因定製家具的興起而產生對塑合板使用量的挺升，而實木板家具則因天為森林資源的缺乏，使用量逐漸減少，而被塑合板取代。

綠河日 K 線圖

 

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