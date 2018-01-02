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中日談核食解禁 陳吉仲籲正視國際作法

中央社2018/01/02 18:49
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）日本共同社報導中日將對談解禁核食議題。行政院食安辦公室副執行長暨農委會副主委陳吉仲說，日本福島等5縣市食品是否開放，無政策調整時間表，但是消費者該正視國際作法。

多家平面媒體引述日本共同社1日報導，中國大陸已提議和日本共同成立工作小組，討論是否取消或放寬福島等日本10縣食品出口中國大陸的限制。

陳吉仲今天接受中央社記者電話訪問時表示，國內相關政策目前沒有調整的時間表，但是消費者是該正視、了解全世界面對日本發生311事件以來，就日本食品輸入管制的調整過程，特別是先進國家的作法。

他還說，如果中國大陸也解禁，台灣更是少數作法不同的市場了。

他進一步說明，2011年3月11日，日本發生大地震引發海嘯，不只發生死傷，還發生核能電廠輻射外洩，污染環境、農產及食品的重大災情；當時全世界一開始是採禁止輸入的極端對策，以免影響食安。

他接著說，但是後來就要求日本提出輻射檢驗的安全證明，並附上產地證明，輸入國也會加強抽驗；再進展下去，國際間，包含先進國家在內，已經逐步回到常態貿易作法，包含美國等國管制輸入的是高風險的「品項」，而非禁止特定縣市行政區的品項。

他說明，輻射污染風險是隨風向、海流、地下水文等因素發生，不一定跟行政區有關。

他並說，所謂高風險的品項包含日本自己也不上市、不流通的產品，像是易吸收輻射的野生菇類。1070102

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