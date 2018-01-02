萬和宮新增獎助學金　濟助南屯區清寒及家庭變故學生

這項新措施，是經由萬和文教基金會董事會議及萬和宮董監事聯席會議，先後通過「財團法人臺中市萬和宮獎助學金實施辦法」，將與邁入第41年的萬和宮信眾子女獎學金，同步於9月16日至30日受理申請。

已實施40餘年，嘉惠數以萬計的萬和宮信眾子女獎學金，今（107）年將擴大辦理，增設獎助學金新措施，對象是針對南屯區內國中、小學家境清寒，或家庭遭遇重大變故，以致生活陷入困境學生，藉由發放獎助學金放以援助。

董事長蕭清杰說，萬和宮從66學年度設置信眾子女獎學金，截至去年的105學年度，無論是發放金額或獲獎人數，均相當可觀，嘉惠青年學子，數以萬計，深獲各界推崇與肯定，更成為萬和宮推展教育、文化的重要成果指標。

蕭清杰指出，考量受到少子化影響，近幾年申請人數略減等因素，以103學年度為例，核定1760人，發放733萬餘元；104學年度則降為1623人，發放683萬餘元；105學年度，更減至1482人，發放630萬餘元。

為維持獎學金發放八百萬元的額度，萬和宮決定增設這項獎助學金，對象以萬和宮所在的南屯區為主，凡是國中暨國小家境清寒或家庭遭遇重大變故的學子，都是濟助對象。

比較萬和宮信眾子女獎學金與此項獎助學金的差異是，信眾子女獎學金適用對象為各地的國中、高中及大專院校學子，新增的獎助學金則限為南屯區內的國中小學。

其次，申請信眾子女獎學金，學年成績國中86分、高中職83分、大專院校84分。獎助學金則僅為學年成績及格即可。獎助學金額，國中每名5千元、國小3千元，希望能發揮雪中送炭的作用，與信眾子女獎學金的國中每名3千元、高中4千元、大專院校5千元有別。