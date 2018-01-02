NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈李秀美處女作畫展　雲林國稅局展出亂丟犬便、菸蒂　嘉義縣府加強取締理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

影／百種花草變變變　明道大學呈現綠色校園豐富生態

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/02 19:22
▲明道大學休保系主任黃淑娥帶領學生進行葉拓創作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）
▲明道大學休保系主任黃淑娥帶領學生進行葉拓創作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

把校園的美，盡收眼前！明道大學通識教育中心在承正圖書館，舉辦校園生態創意書寫成果展「校園easy拍．翻轉教育e起來」，展出學生的攝影作品、風情畫、葉拓染布等精湛成果，2日，明道大學休閒保健學系主任黃淑娥，更利用植物圖鑑辨識APP，帶領休保系一年級學生找尋校園植物，同時也將「植物足跡」建立成地圖，讓校園生態變成「自然生動的圖書館」。


▲時光的葉拓記憶，透過拓印鎚染，呈現獨特葉脈紋理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

明道大學副校長暨通識教育中心主任張冀青表示，明道大學秉持著永續、傳承理念維護綠能有機校園，校園內有包含落羽松、楓香、垂柳、白楊等上百種樹木花草，本次校園生態創意書寫成果展，結合閱讀書寫等課程，以優美的校園景色，創作「校園風情畫」。


▲學生利用校園的花葉與果實，創作出栩栩如生的風情畫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

而休閒遊憩概論結合公益教育課程展出的「時光的葉拓記憶」，則是結合生態與創意教育，激發學生原創力與精進力，藉由作品展示讓學生互相觀摩學習。


▲學生採集校園樹枝，植物搖身一變成為飾品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

黃淑娥表示，帶著學生觀察校園植物中喬木、灌木、花草、地被等植物，並且採集校園不同的葉型進行葉拓創作，不僅讓學生學習構圖與葉拓技法，透過一葉一布，拓印鎚染，媒染封蠟，不同植物葉型呈現獨特葉脈紋理，也讓同學在操作過程中，理解植物四季的變化。


▲明道大學圖書館展出校園生態攝影展，呈現綠色校園豐富生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

參與布展過程的休保系大一學生余政祐說，以往走在校園會有一種綠意盎然的「感覺」，實際觀察後更加認識校園的生態，進行葉拓創作時因為有各種葉片種類、顏色與葉脈紋理，鎚染需要不斷嘗試去拿捏力道，同學們也鎚出一段「合奏曲」，老師引導大家一步步細心、耐心執行，看到成品後相當感動，也從中了解布展的學問，受益良多。

關鍵字校園生態攝影展明道大學葉脈紋理時光的葉拓記憶校園風情畫
失能夫無人顧　小兒麻痺妻以淚洗面萬和宮新增獎助學金　助弱勢家庭

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan