影／百種花草變變變　明道大學呈現綠色校園豐富生態

把校園的美，盡收眼前！明道大學通識教育中心在承正圖書館，舉辦校園生態創意書寫成果展「校園easy拍．翻轉教育e起來」，展出學生的攝影作品、風情畫、葉拓染布等精湛成果，2日，明道大學休閒保健學系主任黃淑娥，更利用植物圖鑑辨識APP，帶領休保系一年級學生找尋校園植物，同時也將「植物足跡」建立成地圖，讓校園生態變成「自然生動的圖書館」。

明道大學副校長暨通識教育中心主任張冀青表示，明道大學秉持著永續、傳承理念維護綠能有機校園，校園內有包含落羽松、楓香、垂柳、白楊等上百種樹木花草，本次校園生態創意書寫成果展，結合閱讀書寫等課程，以優美的校園景色，創作「校園風情畫」。



▲學生利用校園的花葉與果實，創作出栩栩如生的風情畫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

而休閒遊憩概論結合公益教育課程展出的「時光的葉拓記憶」，則是結合生態與創意教育，激發學生原創力與精進力，藉由作品展示讓學生互相觀摩學習。



▲學生採集校園樹枝，植物搖身一變成為飾品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

黃淑娥表示，帶著學生觀察校園植物中喬木、灌木、花草、地被等植物，並且採集校園不同的葉型進行葉拓創作，不僅讓學生學習構圖與葉拓技法，透過一葉一布，拓印鎚染，媒染封蠟，不同植物葉型呈現獨特葉脈紋理，也讓同學在操作過程中，理解植物四季的變化。



▲明道大學圖書館展出校園生態攝影展，呈現綠色校園豐富生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

參與布展過程的休保系大一學生余政祐說，以往走在校園會有一種綠意盎然的「感覺」，實際觀察後更加認識校園的生態，進行葉拓創作時因為有各種葉片種類、顏色與葉脈紋理，鎚染需要不斷嘗試去拿捏力道，同學們也鎚出一段「合奏曲」，老師引導大家一步步細心、耐心執行，看到成品後相當感動，也從中了解布展的學問，受益良多。