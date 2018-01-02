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中央社

台股去年IPO家數與集資金額 創5年新低

中央社2018/01/02 18:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北2日電）台灣去年IPO家數與集資金額創近5年新低，資誠（PwC）指出，新台幣勁揚打亂企業IPO計畫，今年可望回穩。此外，資誠示警，中國資本市場崛起造成磁吸效應，台灣應找出自身利基。

資誠聯合會計師事務所今天舉辦「2018大中華區IPO市場趨勢分析」記者會，資誠審計服務營運長梁華玲指出，去年台灣上市櫃新掛牌家數共42家，比2016年減少18家；集資金額新台幣148.1億元，比2016年減少107.6億元，降幅高達42%。

此外，新IPO公司規模逐漸朝向小型化的方向發展，平均每家的集資規模縮小。去年本國上櫃平均集資額僅2.7億元，本國上市平均集資額4.6億元，外國上市櫃平均集資額為5.3億元。

梁華玲強調，去年台灣資本市場並非吸引力不足，而是受到諸多因素影響，包括全球經濟環境變動快速，牽連台灣GDP成長，導致規模較小而風險承受度較低的台灣企業，受到景氣波動的衝擊較大，連帶影響企業主送件意願。

另外，資誠市場及業務發展長林鈞堯指出，去年新台幣匯率波動較大，部分台灣企業的獲利受到匯率變動影響，進而調整IPO策略及時程，導致去年上市櫃新家牌家數與集資金額，皆創下近5年新低。

但林鈞堯說，目前有19家企業已獲主管機關同意，將於今年IPO，可望成為今年的「基本盤」。他預期，今年台灣資本市場IPO家數可回到50至60家的水準，集資金額也有機會重回200億元大關。

不過，中國資本市場崛起，高本益比使得企業籌資成本較低；企業進行併購策略時，付出的代價也遠較台灣資本市場低，「台灣企業買不下手，他（中國企業）買得下手」，因此台灣企業會面臨相當大的經營壓力。

日前鴻海董事會就通過子公司「富士康工業互聯網股份有限公司（FII）」申請在上海證交所上市案，成為鴻海集團子公司赴陸掛牌首例。「不是只有鴻海，很多台灣公司都在諮詢到上海證交所上市的可能性」。

林鈞堯說，台灣證交所對此已經給予明確程序，台企子公司要到海外IPO，除經審計委員會、董事會通過，還要經過股東臨時會同意。「原則上，獲得股東同意，就符合程序。」接著就看中國主管機關是否放行。

林鈞堯認為，未來台灣子公司到中國A股上市，此種「T+A」模式將成趨勢，也將對台灣資本市場產生磁吸效應，台灣資本市場應思考自己的定位。

他認為，相較於中國仍偏「人治」，台灣資本市場相對透明、上市時程明確；且在「新經濟時代」，已不再是以營收大小做為掛牌的參考依據。台灣資本市場雖然小，但新創公司募資的金額也比過去資本密集的製造業小很多，顯見台灣資本市場仍具利基，政府應將有意扶植的產業拉回台灣IPO，創造差異化並吸引投資人信任。1070102

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