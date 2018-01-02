NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈外帶和牛年菜　開賣2周20組達標失能夫無人顧　小兒麻痺妻以淚洗面理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

新台幣強到讓人跌破眼鏡 電子廠：頭好痛

中央社2018/01/02 18:54
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張建中新竹2日電）新台幣兌美元匯率今天強升2.2角，收在29.628元，對出口導向的半導體廠營運恐將造成不利影響。有財務人員直言，「頭好痛」；也有財務人員認為，外資可望是最大贏家。

台灣資本市場今天股匯雙漲，台股加權指數收在10710.73點，漲67.87點；新台幣在美元走弱、外資匯入下，終場以29.628元兌1美元作收，續創逾4年新高，升值2.2角，為8個半月來最大單日升幅。

對於新台幣勁揚走勢，IC設計廠羅姓財務長說，「頭好痛」，走勢與預期完全相反。

半導體廠簡姓財務長表示，原先預期新台幣兌美元匯率應可守在30元關卡，不料去年底急升，一舉突破30元關卡，今天進一步達29.628元，新台幣走勢令人「跌破眼鏡」，去年第4季將難逃匯兌損失影響。

他指出，若台股持續走高，外資可望是最大贏家，將是股匯雙賺。

聯電財務長劉啟東表示，去年一整年新台幣兌美元升值約7%，今天又升值2.2角，對營運持續不利；新台幣每升值1%，營收將同等幅減少，毛利率將影響0.5個百分點。

台積電先前指出，新台幣每升值1%，營收將同等幅減少，毛利率將影響0.4個百分點。因新台幣匯率波動難預測，台積電自去年第3季起改為提供美元營收目標。1070102

台股去年IPO家數與集資金...周泓旭涉違國家安全法案大事記

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan