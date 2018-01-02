新台幣強到讓人跌破眼鏡 電子廠：頭好痛

（中央社記者張建中新竹2日電）新台幣兌美元匯率今天強升2.2角，收在29.628元，對出口導向的半導體廠營運恐將造成不利影響。有財務人員直言，「頭好痛」；也有財務人員認為，外資可望是最大贏家。

台灣資本市場今天股匯雙漲，台股加權指數收在10710.73點，漲67.87點；新台幣在美元走弱、外資匯入下，終場以29.628元兌1美元作收，續創逾4年新高，升值2.2角，為8個半月來最大單日升幅。

對於新台幣勁揚走勢，IC設計廠羅姓財務長說，「頭好痛」，走勢與預期完全相反。