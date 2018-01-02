李婉鈺表態「不戒酒」　吳宗憲急喊：不要再惹事

《大明星小跟班》明（3）日晚間將播出「年終送暖 2017新聞事件主角來圍爐」，邀請2017年度最火紅新聞人物李婉鈺、余祥銓、唐從聖、西田惠里奈（Nana）等人一起來圍爐。新北市議員李婉鈺在去年接連兩次酒醉鬧上新聞，談到跑到緋聞對象張碩文家按電鈴事件，李婉鈺則為自己喊冤，透露在發生此事之前，出席活動巧遇徐乃麟，還主動給了乃哥一個安慰的擁抱，結果沒多久自己就出事了，聽得吳宗憲冒汗大喊：「妳不要再惹事了！」

談起中秋節那晚，李婉鈺無奈說：「當天晚上跑了18場活動，這一場喝3杯啤酒，下一場3杯紅酒，下一場再3杯威士忌，甚至還喝了土龍酒。」吳宗憲趕緊搞笑幫腔；「喝了土龍酒一喝會醉3天，因為too long（長時間）。」笑翻眾人。