李婉鈺表態「不戒酒」　吳宗憲急喊：不要再惹事

《大明星小跟班》明（3）日晚間將播出「年終送暖 2017新聞事件主角來圍爐」，邀請2017年度最火紅新聞人物李婉鈺、余祥銓、唐從聖、西田惠里奈（Nana）等人一起來圍爐。新北市議員李婉鈺在去年接連兩次酒醉鬧上新聞，談到跑到緋聞對象張碩文家按電鈴事件，李婉鈺則為自己喊冤，透露在發生此事之前，出席活動巧遇徐乃麟，還主動給了乃哥一個安慰的擁抱，結果沒多久自己就出事了，聽得吳宗憲冒汗大喊：「妳不要再惹事了！」
談起中秋節那晚，李婉鈺無奈說：「當天晚上跑了18場活動，這一場喝3杯啤酒，下一場3杯紅酒，下一場再3杯威士忌，甚至還喝了土龍酒。」吳宗憲趕緊搞笑幫腔；「喝了土龍酒一喝會醉3天，因為too long（長時間）。」笑翻眾人。
▲《小明星大跟班》錄製圍爐主題。（圖／中天提供，2018.01.02）
話鋒一轉，吳宗憲也語重心長地對李婉鈺說：「知錯能改，善莫大焉。」建議她改變人生態度，什麼事情都會愈來愈ok。不過多次因「酒」而登上新聞版面的李婉鈺膽子還是大，她說自己並不會因此「戒酒」，只會「戒酒醉」，笑說年節場合還是要喝一杯。
同樣因「酒」鬧上社會版面的還有余祥銓，他去年底上夜店玩，卻被指控不願付1萬8000元香檳酒錢而與人爆發拳腳衝突。事過境遷，余祥銓也大喊實在很衰，但他笑稱：「我這次非常感謝網友提供很多資料（幫我說話），因為以前他們都是在罵我。」吳宗憲則直接勸他：「你的問題只有一個，不要那麼常出去玩。」
▲余祥銓曾因酒醉鬧上社會新聞。（圖／中天提供，2018.01.02）
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