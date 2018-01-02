今日暖新聞》長者魔術師跨齡做公益　為偏鄉孩童帶來歡樂

一群來自台中太平區、年齡加總超過500歲的「聖愛樂齡魔術團」二林工商哇哈哈科學服務團以及元大金控志工們到彰化縣芳苑鄉新寶國小，以歡樂的魔術表演、闖關遊戲陪伴偏鄉孩子們，以寓教於樂的表演方式，不僅為資源匱乏的孩子們帶來驚喜與夢想，也能在陪伴過程融入更多生活啟發。

元大文教基金會贊助的「聖愛樂齡魔術團」長者年齡加起來超過500歲，平均60歲以上的8位在地阿公阿嬤透過魔術表演訓練增加學習刺激，鍛鍊長者身心，期望貢獻所學，走訪偏鄉小學、育幼院、兒童病房，帶來「小小魔術師初階教學」並致贈魔術小道具，期望在他們心中埋下夢想的種子。

魔術團中年紀最大的萃霞阿姨從任職30多年的國小退休後，重新回到國小講台，起初只是為了訓練腦袋，要活就要動，沒想到透過行動劇的表演方式傳達做人做事道理，效果比用課本還好。



▲現場進行魔術表演、闖關遊戲。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.02）

領團的2位魔術師與表演老師年齡僅24歲、28歲，放棄台北高薪工作回到台中的魔術師東東說，能夠帶領這個「台灣魔術界最高學府」團隊他覺得超酷。負責話劇的哲倫老師指出，聖愛樂齡魔術團的表演比較特別，帶有劇情，期望透過故事更具啟發性。長者們邊背台詞邊走位，還要放開肢體表演帶動現場氣氛，他們衝勁與熱忱都不輸年輕人。

17、18歲的哇哈哈科學服務團高中生，回到第一屆學長姐的成軍學校表演。主任趙天爵表示，新寶國小只有76位學生，小朋友透過手作玩具的操作，專注遊戲過程，直呼好玩。帶隊互動的哥哥姐姐對自己的作品，超有信心地表示，只要參加營隊學習，科學課程一點都不難喔。



▲跨齡公益服務，為需要關懷的偏鄉小學帶來更多歡笑。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.02）

現場參與的元大志工們帶著家人協助魔術團演出服務，更額外學到魔法氣球製作撇步，支持偏鄉教育夢想的同時，也給自己生活增添不少樂趣！