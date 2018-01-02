2月底前高捷免費搭　尖峰運量最高增32％

交通局長陳勁甫鼓勵汽機車族在空汙嚴重的冬天，改乘大眾運輸工具，以降低空汙。高雄長期被定位為重工業城市，改善空汙是高雄轉型最重要的工作之一。高市府透過空汙總量管制，並為鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，率先全國啟動「高雄市冬季空品不良大眾交通免費措施」，於106年12月1日起至107年2月28日止，使用電子票證於平常日的上下班尖峰時段(6:30~8:30及16:30~18:30)搭乘捷運，皆享免費優惠。

高捷公司統計，105年12月捷運總運量為5,656,447人次，實施免費搭乘捷運，106年12月總運量成長為6,088,957人次，運量增加432,510人次；每日尖峰時段平均運量也由59,892人次，成長至75,590人次，多出15,698人次，平均增幅26％，最高增幅更達32％。106年捷運平均日運量亦創新高，達174,723人次，高捷公司將持續加密班次、提升服務品質，提供優質的乘車環境。

交通局長陳勁甫則表示，免費搭乘措施吸引許多民眾改搭捷運上下班或上下學，更帶動其他時段運量成長，並結合公車免費搭乘，公車班次亦配合加密，民眾可搭配使用手機「高捷通」APP及「高雄ibus」APP，將減少候車時間，可迅速到達目的地。

陳勁甫強調，106年跨年捷運運量365,520人次，較105年跨年運量327,921人次，成長11.4％，後續還有農曆過年及寒假，各式大型活動舉行及觀光、經濟活動高峰期，預計將再創捷運運量高峰。

高雄市自實施「冬季大眾運輸免費措施」以來，民眾響應熱烈，原本騎機車李小姐說：「冬天騎機車很冷，現在改搭捷運，不但不用吹冷風，還更加安全。」原本就是捷運族的李先生表示，現在會特地配合捷運免費搭的時間上下班，每月可省下約2000元交通費。

高捷公司配合高市府冬季大眾運輸工具優惠措施，特別優化服務品質，捷運平日尖峰時段列車增加至75趟次載客(早尖峰趟次平均34趟次、午尖峰時段平均41趟次)，最密班距可達2.5分鐘，期間亦規劃近百位人次進行現場支援。免費搭乘措施至今年2月底前持續享有優惠，歡迎民眾多加使用，除促進個人交通安全外，更為城市減碳盡份心力。



