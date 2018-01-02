今日暖新聞》溫媽媽服務隊　哪裡有需要　就往哪裡去

在這寒風凜冽的冬天裡，彰化家扶中心志工「溫媽媽服務隊」的隊員們2日親自拜訪彰化縣芬園鄉的受扶助家庭，致贈慰問紅包外，並提供多樣民生用品，為這寒冬裡盡一己之力雪中送炭，嘉惠家扶貧困家庭。

溫媽媽服務隊的慰問活動於平時每兩個月也進行乙次，提供受扶助家庭及時的關懷，並於每次慰問中挑選一戶家庭進行環境打掃示範與指導，提供收納觀念，以讓家扶孩子能在乾淨整潔的環境中茁壯成長。



▲彰化家扶中心志工溫媽媽服務隊至芬園鄉受扶助家庭進行關懷慰問活動，並進行清潔打掃服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

106年服務的鄉鎮分別分布於秀水鄉、大村鄉、彰化市、花壇鄉及芬園鄉共15戶，針對受扶助家庭的需求給予適切性物資，向受扶助家長及孩童們給予滿滿關心與祝福。



▲彰化家扶中心志工溫媽媽服務隊至芬園鄉受扶助家庭進行關懷慰問活動，並進行清潔打掃服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

此次芬園鄉慰問其中一戶小葆，家中共有五名年幼子女，父親昔日因工作意外導致無法搬重物，現從事賣涼椅維生，另因家中居住空間狹小又照顧資源不足，目前由政府協助安置其中兩名姊弟，而母親因需照顧年幼孩童，故無法外出工作，導致家中經濟困頓。



▲彰化家扶中心志工溫媽媽服務隊至芬園鄉受扶助家庭進行關懷慰問活動，並進行清潔打掃服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

此次挑選該戶進行清潔打掃服務，由隊員陪同孩童及家長親自動手整理居家環境，並於客廳鋪上巧拼，讓孩子能有一個舒適的空間讀書、遊戲，佈置完成後，小葆及哥哥紛紛開心地在巧拼上頭跑跳，母親亦十分感謝隊員們的溫情。



▲彰化家扶中心志工溫媽媽服務隊至芬園鄉受扶助家庭進行關懷慰問活動，並進行清潔打掃服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

溫媽媽服務隊隊長顏錦莉表示，現今有許多家庭為單親家庭，抑或照顧者、主要經濟支柱者因病無法工作影響其收入，進而導致經濟陷入困境。溫媽媽服務隊持著「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，貧困並不會一夜之間化解，但願付出的每一份溫暖心意、涓滴之愛，匯聚成流，能讓受扶助家庭更為勇敢，一同陪伴他們度過生命中的難關。